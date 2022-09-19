Президент РФ Владимир Путин указал властям на главную проблему российской экономики — положение дел на глобальном рынке. Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны.
«Хочу подчеркнуть: при составлении проекта федерального бюджета нужно, конечно, учитывать объективные факторы, которые прямо влияют на его доходную часть. Имею в виду внутреннюю макроэкономическую конъюнктуру, а также положение дел на глобальных товарных и финансовых рынках», — пояснил он в ходе совещания по экономическим вопросам.
Отдельно глава страны уточнил, что важно на ближайшие три года и далее сохранять тенденцию на устойчивость и сбалансированность федерального бюджета. Это позволит решать вопросы по модернизации экономики России и укреплению социальной сферы, инфраструктуры и поддержке регионов. Ранее сообщалось, что в этом году в России бюджет закроется с профицитом.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews
Президент РФ Владимир Путин указал властям на главную проблему российской экономики — положение дел на глобальном рынке. Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны. «Хочу подчеркнуть: при составлении проекта федерального бюджета нужно, конечно, учитывать объективные факторы, которые прямо влияют на его доходную часть. Имею в виду внутреннюю макроэкономическую конъюнктуру, а также положение дел на глобальных товарных и финансовых рынках», — пояснил он в ходе совещания по экономическим вопросам. Отдельно глава страны уточнил, что важно на ближайшие три года и далее сохранять тенденцию на устойчивость и сбалансированность федерального бюджета. Это позволит решать вопросы по модернизации экономики России и укреплению социальной сферы, инфраструктуры и поддержке регионов. Ранее сообщалось, что в этом году в России бюджет закроется с профицитом.