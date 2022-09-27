27 сентября 2022

Дебош тиктокера-миллионника Володи XXL в ЯНАО попал на видео

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Репетиция спектакля
Блогер выбрасывал сломанный стул из окна (архивное фото) Фото:

Дебош TikTok-блогера Володи XXL, которого власти ЯНАО позвали в Салехард на творческую встречу с молодежью, класс засняли на видео. Видео опубликовано в telegram-канале «Округ белых ночей».

«Тиктокер Володя XXL устроил дебош в гостинице Салехарда», — говорится в описании к видео. На нем блогер ломает стул, а после еще один молодой человек выбрасывает его в окно.

Как сообщали СМИ, на тиктокера несколько раз вызывали полицию и в итоге задержали. Эту информацию подтвердили в полиции. В пресс-службу правительства был направлен запрос с просьбой прокомментировать, почему власти решили позвать именно этого блогера в Салехард. Там пообещали уточнить этот вопрос у организаторов мероприятия и дать ответ позже.

Ранее в Салехарде еще одна знаменитость попала в похожую ситуацию. Актер Михаил Пореченков подрался с пассажиром в аэропорту.

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Дебош TikTok-блогера Володи XXL, которого власти ЯНАО позвали в Салехард на творческую встречу с молодежью, класс засняли на видео. Видео опубликовано в telegram-канале «Округ белых ночей». «Тиктокер Володя XXL устроил дебош в гостинице Салехарда», — говорится в описании к видео. На нем блогер ломает стул, а после еще один молодой человек выбрасывает его в окно. Как сообщали СМИ, на тиктокера несколько раз вызывали полицию и в итоге задержали. Эту информацию подтвердили в полиции. В пресс-службу правительства был направлен запрос с просьбой прокомментировать, почему власти решили позвать именно этого блогера в Салехард. Там пообещали уточнить этот вопрос у организаторов мероприятия и дать ответ позже. Ранее в Салехарде еще одна знаменитость попала в похожую ситуацию. Актер Михаил Пореченков подрался с пассажиром в аэропорту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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