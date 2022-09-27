Дебош тиктокера-миллионника Володи XXL в ЯНАО попал на видео

28 сентября 2022 в 19:25 Размер текста - 17 +

Блогер выбрасывал сломанный стул из окна (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дебош TikTok-блогера Володи XXL, которого власти ЯНАО позвали в Салехард на творческую встречу с молодежью, класс засняли на видео. Видео опубликовано в telegram-канале «Округ белых ночей». «Тиктокер Володя XXL устроил дебош в гостинице Салехарда», — говорится в описании к видео. На нем блогер ломает стул, а после еще один молодой человек выбрасывает его в окно. Как сообщали СМИ, на тиктокера несколько раз вызывали полицию и в итоге задержали. Эту информацию подтвердили в полиции. В пресс-службу правительства был направлен запрос с просьбой прокомментировать, почему власти решили позвать именно этого блогера в Салехард. Там пообещали уточнить этот вопрос у организаторов мероприятия и дать ответ позже. Ранее в Салехарде еще одна знаменитость попала в похожую ситуацию. Актер Михаил Пореченков подрался с пассажиром в аэропорту.

Дебош TikTok-блогера Володи XXL, которого власти ЯНАО позвали в Салехард на творческую встречу с молодежью, класс засняли на видео. Видео опубликовано в telegram-канале «Округ белых ночей». «Тиктокер Володя XXL устроил дебош в гостинице Салехарда», — говорится в описании к видео. На нем блогер ломает стул, а после еще один молодой человек выбрасывает его в окно. Как сообщали СМИ, на тиктокера несколько раз вызывали полицию и в итоге задержали. Эту информацию подтвердили в полиции. В пресс-службу правительства был направлен запрос с просьбой прокомментировать, почему власти решили позвать именно этого блогера в Салехард. Там пообещали уточнить этот вопрос у организаторов мероприятия и дать ответ позже. Ранее в Салехарде еще одна знаменитость попала в похожую ситуацию. Актер Михаил Пореченков подрался с пассажиром в аэропорту.