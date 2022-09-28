Власти Запорожья анонсировали новый референдум

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Референдум о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья к России. Московская область, Одинцово, референдум, избирательный участок, голосование, урна для голосования, бюллетень
Ранее 93,11% жителей освобожденной части Запорожья проголосовали за вступление региона в состав РФ Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

На территории Запорожской области, которая пока находится под контролем Украины, будет проведен референдум после ее освобождения. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов. По его словам, сейчас освобождено 73% области.

«Они войдут в состав России. Запорожцы хотели проголосовать, мне писали тысячи людей, людям важно определять свою судьбу. Поэтому после освобождения областного центра Запорожья там тоже будет проведен референдум по определению его судьбы», — заявил Владимир Рогов в эфире РБК.

По его словам, сейчас освобождены порядка трех четвертей всей территории Запорожской области. На их территории с 23 по 27 сентября прошел референдум о присоединении к России. «За» проголосовали 93,11% избирателей, сообщили в местном избиркоме. Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что регион де-факто отсоединился от Украины. После он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять Запорожье в состав РФ.

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На территории Запорожской области, которая пока находится под контролем Украины, будет проведен референдум после ее освобождения. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов. По его словам, сейчас освобождено 73% области. «Они войдут в состав России. Запорожцы хотели проголосовать, мне писали тысячи людей, людям важно определять свою судьбу. Поэтому после освобождения областного центра Запорожья там тоже будет проведен референдум по определению его судьбы», — заявил Владимир Рогов в эфире РБК. По его словам, сейчас освобождены порядка трех четвертей всей территории Запорожской области. На их территории с 23 по 27 сентября прошел референдум о присоединении к России. «За» проголосовали 93,11% избирателей, сообщили в местном избиркоме. Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что регион де-факто отсоединился от Украины. После он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять Запорожье в состав РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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