Власти Запорожья анонсировали новый референдум

28 сентября 2022 в 21:57 Размер текста - 17 +

Ранее 93,11% жителей освобожденной части Запорожья проголосовали за вступление региона в состав РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России На территории Запорожской области, которая пока находится под контролем Украины, будет проведен референдум после ее освобождения. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов. По его словам, сейчас освобождено 73% области. «Они войдут в состав России. Запорожцы хотели проголосовать, мне писали тысячи людей, людям важно определять свою судьбу. Поэтому после освобождения областного центра Запорожья там тоже будет проведен референдум по определению его судьбы», — заявил Владимир Рогов в эфире РБК. По его словам, сейчас освобождены порядка трех четвертей всей территории Запорожской области. На их территории с 23 по 27 сентября прошел референдум о присоединении к России. «За» проголосовали 93,11% избирателей, сообщили в местном избиркоме. Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что регион де-факто отсоединился от Украины. После он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять Запорожье в состав РФ.

На территории Запорожской области, которая пока находится под контролем Украины, будет проведен референдум после ее освобождения. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов. По его словам, сейчас освобождено 73% области. «Они войдут в состав России. Запорожцы хотели проголосовать, мне писали тысячи людей, людям важно определять свою судьбу. Поэтому после освобождения областного центра Запорожья там тоже будет проведен референдум по определению его судьбы», — заявил Владимир Рогов в эфире РБК. По его словам, сейчас освобождены порядка трех четвертей всей территории Запорожской области. На их территории с 23 по 27 сентября прошел референдум о присоединении к России. «За» проголосовали 93,11% избирателей, сообщили в местном избиркоме. Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что регион де-факто отсоединился от Украины. После он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять Запорожье в состав РФ.