Участок разрешен под многоэтажную застройку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сосновском районе Челябинской области Росимущество выставило на электронный аукцион земельный участок под многоэтажную застройку. Начальная цена за землю составляет 17,446 млн рублей. Информация содержится на онлайн-агрегаторе «Торги России».

«Челябинская область, Сосновский район, поселок Красное поле. Начальная стоимость: 17, 446 млн рублей, размер задатка 2,6 млн рублей», — говорится в сообщении.

Площадь участка составляет 1,5 тысяч кв. метров. Он относится к землям населенных пунктов и разрешен для многоэтажной застройки. Уже застроенный микрорайон находится рядом, как видно из снимка со спутниковой карты.

Сам участок продают как арестованное имущество. Еще в 2018 году по решению суда он был арестован у ООО СК «Альтернатива».