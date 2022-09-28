28 сентября 2022

Под Челябинском за 17,5 млн рублей продают землю для строительства многоэтажки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на стройке детских садов. Челябинск , каменщик, строитель, рабочий, кладка кирпича, стройка
Участок разрешен под многоэтажную застройку Фото:

В Сосновском районе Челябинской области Росимущество выставило на электронный аукцион земельный участок под многоэтажную застройку. Начальная цена за землю составляет 17,446 млн рублей. Информация содержится на онлайн-агрегаторе «Торги России».

«Челябинская область, Сосновский район, поселок Красное поле. Начальная стоимость: 17, 446 млн рублей, размер задатка 2,6 млн рублей», — говорится в сообщении.

Площадь участка составляет 1,5 тысяч кв. метров. Он относится к землям населенных пунктов и разрешен для многоэтажной застройки. Уже застроенный микрорайон находится рядом, как видно из снимка со спутниковой карты.

Сам участок продают как арестованное имущество. Еще в 2018 году по решению суда он был арестован у ООО СК «Альтернатива».

Рядом уже есть крупный микрорайон

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В Сосновском районе Челябинской области Росимущество выставило на электронный аукцион земельный участок под многоэтажную застройку. Начальная цена за землю составляет 17,446 млн рублей. Информация содержится на онлайн-агрегаторе «Торги России». «Челябинская область, Сосновский район, поселок Красное поле. Начальная стоимость: 17, 446 млн рублей, размер задатка 2,6 млн рублей», — говорится в сообщении. Площадь участка составляет 1,5 тысяч кв. метров. Он относится к землям населенных пунктов и разрешен для многоэтажной застройки. Уже застроенный микрорайон находится рядом, как видно из снимка со спутниковой карты. Сам участок продают как арестованное имущество. Еще в 2018 году по решению суда он был арестован у ООО СК «Альтернатива».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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