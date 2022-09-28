Опята всегда пользуются популярностью у грибников Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Грибники из Челябинской области собирают в лесах последний урожай опят, боясь, что они замерзнут под ранним первым снегом. В социальных сетях жители делятся фотографиями грибов-подснежников.

«Аргаяш сегодня, опяток много, но все маленькие, молюски прямо. Резали такие, все равно завтра-послезавтра замерзнут, ранний снег и заморозки все испортили, опята только пошли», — написала 28 сентября Ольга Олькина в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».

Альбина Варлей подтвердила, что опята маленькие, а снега в лесу много. В группе «Грибы и грибники Челябинской области» в этой же соцсети Светлана Морозова написала, что собирает «подснежники» и приложила фото заснеженных опят. Ольга Мавлютова-Третьякова выложила фотографию снежного леса и написала, что в их местности за опятами ходить теперь можно только с лопатой и метлой.

Такие опята растут под снегом в Кунашакском районе Альбина Варлей, «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область», ВКонтакте

Опята грибники назвали подснежниками Светлана Морозова, «Грибы и грибники Челябинской области»