28 сентября 2022

Жители Челябинской области собирают опята под снегом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Осенняя природа, разное Курган, грибы, опята
Опята всегда пользуются популярностью у грибников Фото:

Грибники из Челябинской области собирают в лесах последний урожай опят, боясь, что они замерзнут под ранним первым снегом. В социальных сетях жители делятся фотографиями грибов-подснежников.

«Аргаяш сегодня, опяток много, но все маленькие, молюски прямо. Резали такие, все равно завтра-послезавтра замерзнут, ранний снег и заморозки все испортили, опята только пошли», — написала 28 сентября Ольга Олькина в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».

Альбина Варлей подтвердила, что опята маленькие, а снега в лесу много. В группе «Грибы и грибники Челябинской области» в этой же соцсети Светлана Морозова написала, что собирает «подснежники» и приложила фото заснеженных опят. Ольга Мавлютова-Третьякова выложила фотографию снежного леса и написала, что в их местности за опятами ходить теперь можно только с лопатой и метлой.

Такие опята растут под снегом в Кунашакском районе
Опята грибники назвали подснежниками
В такой лес за грибами уже не пройти

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Грибники из Челябинской области собирают в лесах последний урожай опят, боясь, что они замерзнут под ранним первым снегом. В социальных сетях жители делятся фотографиями грибов-подснежников. «Аргаяш сегодня, опяток много, но все маленькие, молюски прямо. Резали такие, все равно завтра-послезавтра замерзнут, ранний снег и заморозки все испортили, опята только пошли», — написала 28 сентября Ольга Олькина в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте». Альбина Варлей подтвердила, что опята маленькие, а снега в лесу много. В группе «Грибы и грибники Челябинской области» в этой же соцсети Светлана Морозова написала, что собирает «подснежники» и приложила фото заснеженных опят. Ольга Мавлютова-Третьякова выложила фотографию снежного леса и написала, что в их местности за опятами ходить теперь можно только с лопатой и метлой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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