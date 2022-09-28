Грибники из Челябинской области собирают в лесах последний урожай опят, боясь, что они замерзнут под ранним первым снегом. В социальных сетях жители делятся фотографиями грибов-подснежников.
«Аргаяш сегодня, опяток много, но все маленькие, молюски прямо. Резали такие, все равно завтра-послезавтра замерзнут, ранний снег и заморозки все испортили, опята только пошли», — написала 28 сентября Ольга Олькина в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».
Альбина Варлей подтвердила, что опята маленькие, а снега в лесу много. В группе «Грибы и грибники Челябинской области» в этой же соцсети Светлана Морозова написала, что собирает «подснежники» и приложила фото заснеженных опят. Ольга Мавлютова-Третьякова выложила фотографию снежного леса и написала, что в их местности за опятами ходить теперь можно только с лопатой и метлой.
Такие опята растут под снегом в Кунашакском районе
Альбина Варлей, «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область», ВКонтакте
Опята грибники назвали подснежниками
Светлана Морозова, «Грибы и грибники Челябинской области»
В такой лес за грибами уже не пройти
Ольга Мавлютова-Третьякова, «Грибы и грибники Челябинской области», ВКонтакте
Грибники из Челябинской области собирают в лесах последний урожай опят, боясь, что они замерзнут под ранним первым снегом. В социальных сетях жители делятся фотографиями грибов-подснежников. «Аргаяш сегодня, опяток много, но все маленькие, молюски прямо. Резали такие, все равно завтра-послезавтра замерзнут, ранний снег и заморозки все испортили, опята только пошли», — написала 28 сентября Ольга Олькина в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте». Альбина Варлей подтвердила, что опята маленькие, а снега в лесу много. В группе «Грибы и грибники Челябинской области» в этой же соцсети Светлана Морозова написала, что собирает «подснежники» и приложила фото заснеженных опят. Ольга Мавлютова-Третьякова выложила фотографию снежного леса и написала, что в их местности за опятами ходить теперь можно только с лопатой и метлой.