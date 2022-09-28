В ЯНАО городские стоматологии подчинят горбольницам

Правительство ЯНАО: с 2023 года городские стоматологии войдут в состав ЦГБ

Стоматологические поликлиники Надыма и Ноябрьска войдут в состав ЦГБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Городские стоматологии Надыма и Ноябрьска войдут в структуру центральных городских больниц. Соответствующие постановления губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова размещены на сайте окружного правительства.

«Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет: реорганизовать с 01 января 2023 года ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница» и ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника» путем присоединения последнего к первому сохранив после завершения процесса реорганизации наименование: ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница», — сообщается в постановлении губернатора. Аналогичное постановление принято в отношении стоматологической поликлиники Надыма.

В пресс-службе окружного правительства объясняют, что решение об объединении стоматологических поликлиник и городских больниц позволит повысить эффективность взаимодействия учреждений при оказании медицинской помощи и расширить перечень оказываемых услуг для пациентов. Отмечается, что штатная численность медицинского персонала останется прежней, также для них сохраняются все положенные льготы.

Глава депздрава ЯНАО Сергей Новиков приводит в пример оказание стоматологической помощи под общим наркозом детям с ОВЗ. По его мнению рабочий процесс легче скоординировать, если весь медперсонал относится к одному учреждению.

Ранее URA.RU рассказало об опасениях медиков ЯНАО, что объединение стоматологических поликлиник с горбольницами может привести к сокращению штатов и сказаться на зарплатах стоматологов, а также на качестве оказываемых услуг. Стоматологи из Ноябрьска обращались с жалобой на такое решение к Президенту РФ Владимиру Путину.