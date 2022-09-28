28 сентября 2022
27 сентября 2022

В Тюменской области иномарка сбила пенсионера

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Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
ДТП произошло на трассе Ишим — Маслянская — Сладково Фото:

В Тюменской области на трассе Ишим — Маслянская — Сладково иномарка сбила 60-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

«ДТП произошло на 27-м километре автодороги Ишим — Маслянская — Сладково. 36-летняя тюменка на „Тойоте“ сбила 60-летнего селянина, который шел по краю дороги в направлении движения в темное время суток. Световозвращателей на пешеходе не было», — говорится в сообщении пресс-службы УГИБДД по Тюменской области. Пострадавший госпитализирован с различными травмами.

Ранее URA.RU писало, что в Ишиме автомобиль насмерть сбил пенсионерку. Женщина переходила дорогу в неположенном месте.

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В Тюменской области на трассе Ишим — Маслянская — Сладково иномарка сбила 60-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции. «ДТП произошло на 27-м километре автодороги Ишим — Маслянская — Сладково. 36-летняя тюменка на „Тойоте“ сбила 60-летнего селянина, который шел по краю дороги в направлении движения в темное время суток. Световозвращателей на пешеходе не было», — говорится в сообщении пресс-службы УГИБДД по Тюменской области. Пострадавший госпитализирован с различными травмами. Ранее URA.RU писало, что в Ишиме автомобиль насмерть сбил пенсионерку. Женщина переходила дорогу в неположенном месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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