В Тюменской области иномарка сбила пенсионера

29 сентября 2022 в 07:45 Размер текста - 17 +

ДТП произошло на трассе Ишим — Маслянская — Сладково Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Тюменской области на трассе Ишим — Маслянская — Сладково иномарка сбила 60-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции. «ДТП произошло на 27-м километре автодороги Ишим — Маслянская — Сладково. 36-летняя тюменка на „Тойоте“ сбила 60-летнего селянина, который шел по краю дороги в направлении движения в темное время суток. Световозвращателей на пешеходе не было», — говорится в сообщении пресс-службы УГИБДД по Тюменской области. Пострадавший госпитализирован с различными травмами. Ранее URA.RU писало, что в Ишиме автомобиль насмерть сбил пенсионерку. Женщина переходила дорогу в неположенном месте.

В Тюменской области на трассе Ишим — Маслянская — Сладково иномарка сбила 60-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции. «ДТП произошло на 27-м километре автодороги Ишим — Маслянская — Сладково. 36-летняя тюменка на „Тойоте“ сбила 60-летнего селянина, который шел по краю дороги в направлении движения в темное время суток. Световозвращателей на пешеходе не было», — говорится в сообщении пресс-службы УГИБДД по Тюменской области. Пострадавший госпитализирован с различными травмами. Ранее URA.RU писало, что в Ишиме автомобиль насмерть сбил пенсионерку. Женщина переходила дорогу в неположенном месте.