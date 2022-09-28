В посольстве РФ намекнули на причастность США к повреждению «Северных потоков»

29 сентября 2022 в 07:54 Размер текста - 17 +

США проводили военные учения в районе повреждения трубопроводов Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Военные корабли, дроны и вертолеты США проявляли активность в районе подрыва «Северных потоков». Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов. «Там должны знать и об активности военных кораблей США на месте подрыва российской инфраструктуры буквально накануне. О полетах там дронов и вертолетов. О ранее проводившихся в том же районе тренировках ВМС Соединенных Штатов по организации подводных взрывов», — приводятся слова Антонова в telegram-канале посольства РФ в США. Дипломат также напомнил о заявлении президента США Джо Байдена, угрожавшего «покончить» с проектом «Северный поток-2». Антонов также отметил, что США экономически выгодно повреждение российских трубопроводов, чтобы поставлять в ЕС свой газ. В ночь на 26 сентября оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG сообщил о резком падении давления на одной ниток в ночь на 26 сентября. Позднее стало известно, что произошло три утечки — на «Северном потоке» и на «Северном потоке-2». В Германии в Кремле не исключили, что их причиной могли быть диверсии. ЦРУ ранее предупреждало Германию о возможных нападениях на газопроводы.

Военные корабли, дроны и вертолеты США проявляли активность в районе подрыва «Северных потоков». Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов. «Там должны знать и об активности военных кораблей США на месте подрыва российской инфраструктуры буквально накануне. О полетах там дронов и вертолетов. О ранее проводившихся в том же районе тренировках ВМС Соединенных Штатов по организации подводных взрывов», — приводятся слова Антонова в telegram-канале посольства РФ в США. Дипломат также напомнил о заявлении президента США Джо Байдена, угрожавшего «покончить» с проектом «Северный поток-2». Антонов также отметил, что США экономически выгодно повреждение российских трубопроводов, чтобы поставлять в ЕС свой газ. В ночь на 26 сентября оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG сообщил о резком падении давления на одной ниток в ночь на 26 сентября. Позднее стало известно, что произошло три утечки — на «Северном потоке» и на «Северном потоке-2». В Германии в Кремле не исключили, что их причиной могли быть диверсии. ЦРУ ранее предупреждало Германию о возможных нападениях на газопроводы.