Spigel: ЦРУ предположило, что на газопроводы «Северного потока» была совершена атака

27 сентября 2022 в 23:29 Размер текста - 17 +

По информации Spigel, уже были заблаговременные указания на это из США Фото: РИА «Новости»/ Дмитрий Лельчук новость из сюжета «Северный поток — 2» Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) ранее предупреждало Германию о возможных нападениях на газопроводы Nord Stream 1 и 2, ведущих из России в ФРГ. По информации Spigel, появляется все больше признаков запланированных атак на «Северный поток-1». Опасность возможных атак на сеть трубопроводов и подводных кабелей в Балтийском и Северном морях рассматривалась военными чиновниками еще до спецоперации на Украине. «Всемирные подводные сети чрезвычайно важны для энергоснабжения, а также для стабильности Интернета, но, несмотря на их важность, они по-прежнему плохо защищены от атак или актов саботажа», — высказался высокопоставленный представитель Бундесвера. Инцидент на газопроводе Nord Stream показывает, что опасность, возможно, была недооценена, передает Spigel. Ранее обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления. Согласно исследованию Spigel, в районе утечки «Северного потока-1» была измерена сейсмическая активность. В скандинавских СМИ цитировали экспертов, которые говорили о том, что это могло произойти только в результате взрыва.

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) ранее предупреждало Германию о возможных нападениях на газопроводы Nord Stream 1 и 2, ведущих из России в ФРГ. По информации Spigel, появляется все больше признаков запланированных атак на «Северный поток-1». Опасность возможных атак на сеть трубопроводов и подводных кабелей в Балтийском и Северном морях рассматривалась военными чиновниками еще до спецоперации на Украине. «Всемирные подводные сети чрезвычайно важны для энергоснабжения, а также для стабильности Интернета, но, несмотря на их важность, они по-прежнему плохо защищены от атак или актов саботажа», — высказался высокопоставленный представитель Бундесвера. Инцидент на газопроводе Nord Stream показывает, что опасность, возможно, была недооценена, передает Spigel. Ранее обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления. Согласно исследованию Spigel, в районе утечки «Северного потока-1» была измерена сейсмическая активность. В скандинавских СМИ цитировали экспертов, которые говорили о том, что это могло произойти только в результате взрыва.