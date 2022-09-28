В тюменской многоэтажке электромагнитный замок упал жильцу на голову

29 сентября 2022 в 08:19 Размер текста - 17 +

Мужчина выходил из подъезда, когда на него упал электромагнитный замок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени в подъезде жилого дома электромагнитный замок упал местному жителю на голову. Об этом сообщается в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Инцидент произошел в доме №27 на улице Николая Семенова. «При выходе из второго подъезда на улице Николая Семенова, 27 в голову по касательной прилетел булыжник в виде магнитного замка на восемь килограммов, а с моей головы на руку ребенку. <…> По состоянию видно, что он [замок] не первый день болтается, а со мной были дети шесть и полтора года», — написал тюменец Михаил Кауртаев. В разговоре с корреспондентом URA.RU мужчина рассказал, что получил ушиб плеча, у одного из детей остался синяк. Дом обслуживает УК «Русь». «У ребенка синяк на руке остался, а так по большей части мне прилетело. Ушиб плеча (с головы на плечо упал), но ничего серьезного. В УК позвонил диспетчеру, сказали, что составят заявку», — сообщил URA.RU тюменец. Агентство URA.RU направило запрос в управляющую компанию «Русь». Ответ ожидается.

В Тюмени в подъезде жилого дома электромагнитный замок упал местному жителю на голову. Об этом сообщается в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Инцидент произошел в доме №27 на улице Николая Семенова. «При выходе из второго подъезда на улице Николая Семенова, 27 в голову по касательной прилетел булыжник в виде магнитного замка на восемь килограммов, а с моей головы на руку ребенку. <…> По состоянию видно, что он [замок] не первый день болтается, а со мной были дети шесть и полтора года», — написал тюменец Михаил Кауртаев. В разговоре с корреспондентом URA.RU мужчина рассказал, что получил ушиб плеча, у одного из детей остался синяк. Дом обслуживает УК «Русь». «У ребенка синяк на руке остался, а так по большей части мне прилетело. Ушиб плеча (с головы на плечо упал), но ничего серьезного. В УК позвонил диспетчеру, сказали, что составят заявку», — сообщил URA.RU тюменец. Агентство URA.RU направило запрос в управляющую компанию «Русь». Ответ ожидается.