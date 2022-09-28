В Челябинской области подорожало молоко и подешевела курятина

Молоко возглавило рейтинг подорожавших продуктов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Молоко за последние две недели в Челябинской области стало стоить дороже, а куры и свинина подешевели. Такие данные URA.RU озвучили в Контрольно-счетной палате (КСП) региона.

«Цены на большинство социально значимых продуктов в Челябинской области снизились за две недели. Согласно проведенному экспресс-анализу минсельхоза, наибольшее снижение произошло по трем позициям: охлажденные и мороженные куры, свинина (кроме бескостного мяса) и гречневая крупа-ядрица», — отметили URA.RU в КСП.

Куры потеряли в цене 5,10% (-8,75 рубля), свинина — 4,19% (-13,04 рубля), гречка — 2,51% (-3,05 рубля). ТОП-3 наиболее подорожавших продуктов показали следующий рост цен: молоко 2,5—3,2% жирности за литр — 4,14% (+2,62 рубля), десяток куриных яиц — 2,58% (+1,51 рубля), килограмм поваренной соли — 2,41% (+0,38 рубля).

В КСП заметили: из 14 наблюдаемых социально значимых продуктов девять позиций показали снижение цен, а пять позиций — их рост. Специалисты анализировали товары, которые реализуются в четырем торговых сетях региона: «Пятерочка», «Магнит», «Спар» и «Ашан».