Двойные стандарты Запада в отношении референдума Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Нежелание стран Запада признавать референдум и голоса жителей Донбасса возмутили международных наблюдателей. По мнению наблюдавших за референдумом, страны Запада проявляют двойные стандарты в оценках.

«Почему они (западные страны) не признают тот факт, что жители Донбасса голосуют „за“ или „против“? Они ничего не признают, что исходит из России, они только говорят, что это ложь. Это двойные стандарты Европейского Союза», — сообщила РИА «Новости» нидерландская журналистка Сонья ван ден Энде.

Жители Донбасса, а также других регионов, которые были освобождены российской армией в ходе спецоперации на Украине, заявили, что хотят войти в состав РФ. Они выразили желание провести референдумы о присоединении к России. Голосование прошло с 23 по 27 сентября. Международные наблюдатели отмечали, что жители Донбасса голосуют по своей воле.

Плебисциты на этих территориях по итогам четырех дней голосования признаны состоявшимися. ВСУ неоднократно принимали попытки срыва референдумов на освобожденных территориях. В частности Киев направлял угрозы членам избиркомов, а также усилил обстрелы территорий Донбасса.