Пытавшийся расстрелять бизнесменов житель ЯНАО отправлен в колонию

Мужчина устроил стрельбу в торговом зале из неприязни к оппонентам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Губкинского (ЯНАО) проведет 9 лет в исправительной колонии за попытку убийства двоих местных бизнесменов. Как сообщили представители окружного управления СКР, мужчина пытался расстрелять оппонентов из травматического оружия летом этого года.

«Местный житель, находясь в неприязненных отношениях с двумя владельцами магазина, расположенного на территории промышленной зоны города, 26 июля 2021 года, вооружившись травматическим пистолетом, приехал к ним по месту работы. Находясь в торговом помещении, он прицельно, с близкого расстояния выстрелил в область головы обоим потерпевшим, причинив им проникающие ранения и телесные повреждения в виде черепно-мозговых травм», — говорится в сообщении ведомства.

Суд признал доказательства, собранные следователями, достаточными, чтобы признать обвиняемого виновным по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.