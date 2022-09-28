28 сентября 2022
27 сентября 2022

Пытавшийся расстрелять бизнесменов житель ЯНАО отправлен в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина устроил стрельбу в торговом зале из неприязни к оппонентам Фото:

Житель Губкинского (ЯНАО) проведет 9 лет в исправительной колонии за попытку убийства двоих местных бизнесменов. Как сообщили представители окружного управления СКР, мужчина пытался расстрелять оппонентов из травматического оружия летом этого года.

«Местный житель, находясь в неприязненных отношениях с двумя владельцами магазина, расположенного на территории промышленной зоны города, 26 июля 2021 года, вооружившись травматическим пистолетом, приехал к ним по месту работы. Находясь в торговом помещении, он прицельно, с близкого расстояния выстрелил в область головы обоим потерпевшим, причинив им проникающие ранения и телесные повреждения в виде черепно-мозговых травм», — говорится в сообщении ведомства.

Суд признал доказательства, собранные следователями, достаточными, чтобы признать обвиняемого виновным по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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Житель Губкинского (ЯНАО) проведет 9 лет в исправительной колонии за попытку убийства двоих местных бизнесменов. Как сообщили представители окружного управления СКР, мужчина пытался расстрелять оппонентов из травматического оружия летом этого года. «Местный житель, находясь в неприязненных отношениях с двумя владельцами магазина, расположенного на территории промышленной зоны города, 26 июля 2021 года, вооружившись травматическим пистолетом, приехал к ним по месту работы. Находясь в торговом помещении, он прицельно, с близкого расстояния выстрелил в область головы обоим потерпевшим, причинив им проникающие ранения и телесные повреждения в виде черепно-мозговых травм», — говорится в сообщении ведомства. Суд признал доказательства, собранные следователями, достаточными, чтобы признать обвиняемого виновным по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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