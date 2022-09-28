28 сентября 2022

В Кургане дали тепло в десятки детсадов и школ

© Служба новостей «URA.RU»
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Отопление. Курган, батарея, шерстяные носки, тепло, радиатор, отопление
Подача отопления началась 26 сентября Фото:

В Кургане запустили отопление в 63 детских садах, 34 больницах и 39 школах. Данная информация была размещена 29 сентября на сайте городской администрации.

«По оперативной информации департамента жилищно-коммунального хозяйства, по состоянию на 10:00 часов 29 сентября в городе запущен в работу 81 теплопункт и 12 котельных. <…> На текущий момент отопление запущено в 174 учреждениях соцкультбыта, в том числе в 63 детских садах, 34 больницах, детском доме, 39 школах и 37 прочих учреждениях социальной сферы», — указано в сообщении.

Сотрудники мэрии отметили, что этот вопрос находится на особом контроле городского департамента жилищно-коммунального хозяйства. По словам директора ведомства Романа Медведева, количество запущенных объектов увеличивается с каждым часом.

В социальные объекты Кургана тепло начали подавать с 26 сентября. В многоквартирных домах и прочих объектах тепло появится с 3 октября.

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В Кургане запустили отопление в 63 детских садах, 34 больницах и 39 школах. Данная информация была размещена 29 сентября на сайте городской администрации. «По оперативной информации департамента жилищно-коммунального хозяйства, по состоянию на 10:00 часов 29 сентября в городе запущен в работу 81 теплопункт и 12 котельных. <…> На текущий момент отопление запущено в 174 учреждениях соцкультбыта, в том числе в 63 детских садах, 34 больницах, детском доме, 39 школах и 37 прочих учреждениях социальной сферы», — указано в сообщении. Сотрудники мэрии отметили, что этот вопрос находится на особом контроле городского департамента жилищно-коммунального хозяйства. По словам директора ведомства Романа Медведева, количество запущенных объектов увеличивается с каждым часом. В социальные объекты Кургана тепло начали подавать с 26 сентября. В многоквартирных домах и прочих объектах тепло появится с 3 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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