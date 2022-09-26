В Кургане из-за холодов включают отопление раньше срока

Власти Кургана подписали распоряжение о старте отопительного сезона

27 сентября 2022 в 02:31 Размер текста - 17 +

Из-за резкого похолодания власти Кургана раньше срока включают тепло в соцобъектах и домах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти Альменевского муниципального округа Курганской области подписали распоряжение о старте отопительного сезона. О том, что отопление в соцобъекты и жилые дома начали подавать с понедельника, сообщил глава округа Алексей Снежко на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Погода резко изменилась, на ближайшие дни синоптики прогнозируют дальнейшее похолодание, особенно в ночное время. В первую очередь начали отапливать центральную районную больницу и другие социальные объекты, тепло постепенно приходит в многоквартирные дома. В Альменевском муниципальном округе 11 котельных, 9 из них запущены и дают тепло. До конца недели запустим оставшиеся», — рассказал Снежко. Власти не стали дожидаться окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха на улице опускается ниже 8 градусов. В пресс-службе правительства Курганской области сообщили, что в социальные объекты Кургана — детские сады, школы и больницы тепло также начали подавать с 26-го сентября, а «в многоквартирные дома и прочие объекты начнут с 3 октября». На сегодня, по словам властей, к запуску тепла приступили в Лебяжьевском, Куртамышском, Катайском, Шумихинском, Половинском и Каргапольском муниципальных округах. Ранее URA.RU сообщало, что после рекордно жаркого сентября в Курган пришло резкое похолодание и первый снег. Дорожные полицейские в ближайшие дни советуют водителям пересесть на общественный транспорт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Альменевского муниципального округа Курганской области подписали распоряжение о старте отопительного сезона. О том, что отопление в соцобъекты и жилые дома начали подавать с понедельника, сообщил глава округа Алексей Снежко на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Погода резко изменилась, на ближайшие дни синоптики прогнозируют дальнейшее похолодание, особенно в ночное время. В первую очередь начали отапливать центральную районную больницу и другие социальные объекты, тепло постепенно приходит в многоквартирные дома. В Альменевском муниципальном округе 11 котельных, 9 из них запущены и дают тепло. До конца недели запустим оставшиеся», — рассказал Снежко. Власти не стали дожидаться окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха на улице опускается ниже 8 градусов. В пресс-службе правительства Курганской области сообщили, что в социальные объекты Кургана — детские сады, школы и больницы тепло также начали подавать с 26-го сентября, а «в многоквартирные дома и прочие объекты начнут с 3 октября». На сегодня, по словам властей, к запуску тепла приступили в Лебяжьевском, Куртамышском, Катайском, Шумихинском, Половинском и Каргапольском муниципальных округах. Ранее URA.RU сообщало, что после рекордно жаркого сентября в Курган пришло резкое похолодание и первый снег. Дорожные полицейские в ближайшие дни советуют водителям пересесть на общественный транспорт.