28 сентября 2022
27 сентября 2022

Провожающие жителей ЯНАО на фронт выстроились в колонну. Видео

Вдоль дороги из Салехарда в аэропорт выстроилась колонна машин с государственными флагами
© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизация. Челябинск, обмундирование, вещмешок, мобилизация
Мобилизованные на фронт ямальцы вылетели из Салехарда в Тюмень Фото:
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Мобилизация в России

Ямальцы, приехавшие на проводы земляков, мобилизованных на фронт, выстроили машины, украшенные государственными флагами России и Ямало-Ненецкого автономного округа вдоль дороги, соединяющий Салехард с местным аэропортом. Видео было опубликовано в день проводов, 29 сентября, в telegram-канале «Мобилизация Ямал».

«Колонна провожающих в Салехарде», — гласит подпись к видеозаписи. Часть машин украшена не только государственными символами, но и флагами различных политических партий, поддерживающих решение о мобилизации резервистов.

Также в teltgram-канале сообщается, что самолет с призванными из ЯНАО уже вылетел в Тюмень. Всего на Ямале, по озвученному ранее решению властей, мобилизации подлежит 920 человек.

Ранее URA.RU рассказывало о состоявшихся в городах Ямала проводах убывающих на фронт. Резервисты убывают в Тюмень из Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска.

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Ямальцы, приехавшие на проводы земляков, мобилизованных на фронт, выстроили машины, украшенные государственными флагами России и Ямало-Ненецкого автономного округа вдоль дороги, соединяющий Салехард с местным аэропортом. Видео было опубликовано в день проводов, 29 сентября, в telegram-канале «Мобилизация Ямал». «Колонна провожающих в Салехарде», — гласит подпись к видеозаписи. Часть машин украшена не только государственными символами, но и флагами различных политических партий, поддерживающих решение о мобилизации резервистов. Также в teltgram-канале сообщается, что самолет с призванными из ЯНАО уже вылетел в Тюмень. Всего на Ямале, по озвученному ранее решению властей, мобилизации подлежит 920 человек. Ранее URA.RU рассказывало о состоявшихся в городах Ямала проводах убывающих на фронт. Резервисты убывают в Тюмень из Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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