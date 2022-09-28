Вдоль дороги из Салехарда в аэропорт выстроилась колонна машин с государственными флагами

Мобилизованные на фронт ямальцы вылетели из Салехарда в Тюмень Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Ямальцы, приехавшие на проводы земляков, мобилизованных на фронт, выстроили машины, украшенные государственными флагами России и Ямало-Ненецкого автономного округа вдоль дороги, соединяющий Салехард с местным аэропортом. Видео было опубликовано в день проводов, 29 сентября, в telegram-канале «Мобилизация Ямал».

«Колонна провожающих в Салехарде», — гласит подпись к видеозаписи. Часть машин украшена не только государственными символами, но и флагами различных политических партий, поддерживающих решение о мобилизации резервистов.

Также в teltgram-канале сообщается, что самолет с призванными из ЯНАО уже вылетел в Тюмень. Всего на Ямале, по озвученному ранее решению властей, мобилизации подлежит 920 человек.

Ранее URA.RU рассказывало о состоявшихся в городах Ямала проводах убывающих на фронт. Резервисты убывают в Тюмень из Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска.