Свердловский суд решил судьбу врача, которого посадили за педофилию

29 сентября 2022 в 12:47 Размер текста - 17 +

Владимиру Громову отменили приговор в педофилии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экс-заведующему реанимацией 40-й больницы Екатеринбурга, 50-летнему ветерану двух чеченских кампаний, которого осудили по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста»), Владимиру Громову отменили приговор. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Ранее ему назначали 5 лет колонии строгого режима. «Выслушав доводы сторон, коллегия отменила приговор суда первой инстанции и вынесла апелляционный приговор. Громов оправдан по обоим эпизодам: в одном случае из-за отсутствия события преступления, в другом — из-за отсутствия в действиях мужчины состава преступления. Приговор вступил в законную силу», — сказано в сообщении суда. Ранее Сысертский районный суд признал Громова виновным и приговорил к пяти годам колонии строгого режима. По версии следствия, Громов показывал половые органы маленьким девочкам в поселке Исток. Защита уверяет, что из-за болезни Громову необходимо было экстренно справить малую нужду. И именно во время этого процесса его заметили дети и рассказали взрослым. В поддержку Владимира Громова также была запущена петиция. За месяц она набрала 62 тысячи подписей. Его защищали более 200 медиков со всей страны, в том числе Денис Проценко, главврач московской «Коммунарки» — ведущего ковидного госпиталя России. Они писали обращение прокурору Свердловской области, председателю областного суда Владимиру Дмитриеву и главному следователю региона Михаилу Богинскому. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-заведующему реанимацией 40-й больницы Екатеринбурга, 50-летнему ветерану двух чеченских кампаний, которого осудили по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста»), Владимиру Громову отменили приговор. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Ранее ему назначали 5 лет колонии строгого режима. «Выслушав доводы сторон, коллегия отменила приговор суда первой инстанции и вынесла апелляционный приговор. Громов оправдан по обоим эпизодам: в одном случае из-за отсутствия события преступления, в другом — из-за отсутствия в действиях мужчины состава преступления. Приговор вступил в законную силу», — сказано в сообщении суда. Ранее Сысертский районный суд признал Громова виновным и приговорил к пяти годам колонии строгого режима. По версии следствия, Громов показывал половые органы маленьким девочкам в поселке Исток. Защита уверяет, что из-за болезни Громову необходимо было экстренно справить малую нужду. И именно во время этого процесса его заметили дети и рассказали взрослым. В поддержку Владимира Громова также была запущена петиция. За месяц она набрала 62 тысячи подписей. Его защищали более 200 медиков со всей страны, в том числе Денис Проценко, главврач московской «Коммунарки» — ведущего ковидного госпиталя России. Они писали обращение прокурору Свердловской области, председателю областного суда Владимиру Дмитриеву и главному следователю региона Михаилу Богинскому.