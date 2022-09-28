Тюменский подросток угнал машину, чтобы попасть на вечеринку

Подростка задержали возле поселка Винзили Фото: Илья Московец © URA.RU

Несовершеннолетний житель Тюменской области угнал автомобиль у знакомого, чтобы попасть на день рождения подруги. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Тюменской области.

«16-летний житель Тюмени угнал у своего знакомого автомобиль ВАЗ-2112. Чтобы завести машину, подросток сломал блокировку руля и замкнул клеммы. На 6-м километре автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский подросток не остановился по требованию Госавтоинспекции. Погоня за ним длилась до поселка Винзили, там он был задержан полицейскими. Несовершеннолетний пояснил автоинспекторам, что ночью ему нужно было попасть на день рождения подруги в поселок Тарманы», — пояснили в пресс-службе управления.

Знакомый, на чьем автомобиле школьник решил отправиться на праздник, заявление в полицию писать отказался. Подросток привлечен к административной ответственности за езду без прав, а также за то, что не остановился по требованию Госавтоинспекции.

Ранее URA.RU писало о том, что сотрудники ДПС устроили погоню за несовершеннолетним мотоциклистом. Подросток пытался скрыться от сотрудников через поля на окраине Тюмени.