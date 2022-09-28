28 сентября 2022

Челябинцы нашли способ приблизить продукцию машиностроителей к идеалу. Инфографика

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Торжественная церемония ввода в эксплуатацию нового комплекса термообработки труб на Северском трубном заводе. Свердловская область, Полевской, станок, тмк, токарь, северский трубный завод, рабочий, производство
Работа челябинских исследователей поможет машиностроителям в работе станков с ЧПУ Фото:

Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) из Челябинска провели исследование с целью повысить качество продукции машиностроителей. Как URA.RU сообщила доцент кафедры вуза Александра Акинцева, работа связана с достижением точности обработки на станках.

«В рамках исследования созданы методическое и математическое обеспечения. Имея этот аппарат, можно написать компьютерные программы с прогнозом погрешности обработки деталей в машиностроении», — сообщила URA.RU Акинцева.

Разработка позволит усовершенствовать работу станков с числовым программным управлением (ЧПУ). Специалисты смогут получать точные данные о погрешности работы оборудования. Выявив факторы, которые к ней привели, и минимизировав их действие, можно улучшить качество продукции на выходе.

Как отметили в вузе, ученые изучили влияние факторов на процесс шлифования. Всякий раз на него воздействуют переменные величины: может колебаться припуск, затупляться круг, от силы резания деформироваться технологическая система. Как итог, погрешность обработки на разных участках детали может дифференцироваться, как и уровень шероховатости. Рассчитать эти огрехи непросто.

Исследование помогло выявить закономерности, которые можно использовать для всех видов металлообработки на станках с ЧПУ. В ЮУрГУ отметили, что работа проведена на средства гранта Российского научного фонда.

Для проведения исследовательской работы в России выделяются значительные средства. Поддержка научной сферы продекларирована в рамках объявленного Десятилетия науки и технологий. Политика государства направлена на создание прикладных разработок и углубление фундаментального знания. Все вместе, предпринимаемые усилия должны удержать технологическое лидерство страны и поднять ее конкурентоспособность на международном рынке.

Исследователи вуза приблизили решение сложной задачи в пользу машиностроения
Изучение началось с разработки методологии
Погрешность обработки может различаться даже в рамках одной детали
Полученные результаты можно использовать для разных видов обработки изделий
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Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) из Челябинска провели исследование с целью повысить качество продукции машиностроителей. Как URA.RU сообщила доцент кафедры вуза Александра Акинцева, работа связана с достижением точности обработки на станках. «В рамках исследования созданы методическое и математическое обеспечения. Имея этот аппарат, можно написать компьютерные программы с прогнозом погрешности обработки деталей в машиностроении», — сообщила URA.RU Акинцева. Разработка позволит усовершенствовать работу станков с числовым программным управлением (ЧПУ). Специалисты смогут получать точные данные о погрешности работы оборудования. Выявив факторы, которые к ней привели, и минимизировав их действие, можно улучшить качество продукции на выходе. Как отметили в вузе, ученые изучили влияние факторов на процесс шлифования. Всякий раз на него воздействуют переменные величины: может колебаться припуск, затупляться круг, от силы резания деформироваться технологическая система. Как итог, погрешность обработки на разных участках детали может дифференцироваться, как и уровень шероховатости. Рассчитать эти огрехи непросто. Исследование помогло выявить закономерности, которые можно использовать для всех видов металлообработки на станках с ЧПУ. В ЮУрГУ отметили, что работа проведена на средства гранта Российского научного фонда. Для проведения исследовательской работы в России выделяются значительные средства. Поддержка научной сферы продекларирована в рамках объявленного Десятилетия науки и технологий. Политика государства направлена на создание прикладных разработок и углубление фундаментального знания. Все вместе, предпринимаемые усилия должны удержать технологическое лидерство страны и поднять ее конкурентоспособность на международном рынке.
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