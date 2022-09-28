28 сентября 2022

О призыве оповещены все пермяки, подлежащие мобилизации

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Заседание правительства Пермского края. Пермь, батмазов виктор
Виктор Батмазов сообщил об оповещении всех подлежащих мобилизации Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Все жители Пермского края, подлежащие мобилизации, оповещены об этом. Такое заявление сделал на заседании правительства региона министр территориальной безопасности Виктор Батмазов, передает корреспондент URA.RU.

«Проведен значительный объем работ. Во всех районах проведены заседания призывных комиссий. Развернуты пункты управления и оповещения. В целом о призыве оповещено 100% граждан, подлежащих мобилизации», — заявил Батмазов.

Частичная мобилизация объявлена в России 21 сентября. В Минобороны говорили, что призвать планируется 300 тысяч человек.

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Все жители Пермского края, подлежащие мобилизации, оповещены об этом. Такое заявление сделал на заседании правительства региона министр территориальной безопасности Виктор Батмазов, передает корреспондент URA.RU. «Проведен значительный объем работ. Во всех районах проведены заседания призывных комиссий. Развернуты пункты управления и оповещения. В целом о призыве оповещено 100% граждан, подлежащих мобилизации», — заявил Батмазов. Частичная мобилизация объявлена в России 21 сентября. В Минобороны говорили, что призвать планируется 300 тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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