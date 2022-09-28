Губернатор Махонин поручил создать комфортные условия для мобилизованных

29 сентября 2022 в 14:18 Размер текста - 17 +

Махонин поручил профильному министру контролировать ситуацию с обеспечением продуктами Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании правительства 29 сентября поручил вице-премьеру Алексею Чибисову контролировать вопрос обеспечения продуктами мобилизованных пермяков. Трансляция заседания проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». Задача региона — создать для них комфортные условия. «Прошу вас, Алексей Валерьевич, контролировать ситуацию по обеспечению провизией, сухими пайками, людей, которые получили повестку и мобилизуются. Это тоже наша ключевая задача — обеспечить максимально комфортные условия доставки до воинской части наших земляков», — отметил губернатор. По словам пермского военкома Александра Коковина, сухие пайки выдаются в автобусах, которые доставляют людей до учебных центров. Они рассчитаны на сутки. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Из Перми отправление эшелонов началось с 26 сентября. Ранее URA.RU сообщало, что с набор жителей в рамках мобилизации идет по плану. А один из пермяков был призван по ошибке и отправлен домой.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании правительства 29 сентября поручил вице-премьеру Алексею Чибисову контролировать вопрос обеспечения продуктами мобилизованных пермяков. Трансляция заседания проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». Задача региона — создать для них комфортные условия. «Прошу вас, Алексей Валерьевич, контролировать ситуацию по обеспечению провизией, сухими пайками, людей, которые получили повестку и мобилизуются. Это тоже наша ключевая задача — обеспечить максимально комфортные условия доставки до воинской части наших земляков», — отметил губернатор. По словам пермского военкома Александра Коковина, сухие пайки выдаются в автобусах, которые доставляют людей до учебных центров. Они рассчитаны на сутки. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Из Перми отправление эшелонов началось с 26 сентября. Ранее URA.RU сообщало, что с набор жителей в рамках мобилизации идет по плану. А один из пермяков был призван по ошибке и отправлен домой.