28 сентября 2022

Губернатор Махонин поручил создать комфортные условия для мобилизованных

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Форум Дни Пермского бизнеса 2021. Пермь, махонин дмитрий
Махонин поручил профильному министру контролировать ситуацию с обеспечением продуктами Фото:
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Мобилизация в России

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании правительства 29 сентября поручил вице-премьеру Алексею Чибисову контролировать вопрос обеспечения продуктами мобилизованных пермяков. Трансляция заседания проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». Задача региона — создать для них комфортные условия.

«Прошу вас, Алексей Валерьевич, контролировать ситуацию по обеспечению провизией, сухими пайками, людей, которые получили повестку и мобилизуются. Это тоже наша ключевая задача — обеспечить максимально комфортные условия доставки до воинской части наших земляков», — отметил губернатор.

По словам пермского военкома Александра Коковина, сухие пайки выдаются в автобусах, которые доставляют людей до учебных центров. Они рассчитаны на сутки.

Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Из Перми отправление эшелонов началось с 26 сентября. Ранее URA.RU сообщало, что с набор жителей в рамках мобилизации идет по плану. А один из пермяков был призван по ошибке и отправлен домой.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании правительства 29 сентября поручил вице-премьеру Алексею Чибисову контролировать вопрос обеспечения продуктами мобилизованных пермяков. Трансляция заседания проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». Задача региона — создать для них комфортные условия. «Прошу вас, Алексей Валерьевич, контролировать ситуацию по обеспечению провизией, сухими пайками, людей, которые получили повестку и мобилизуются. Это тоже наша ключевая задача — обеспечить максимально комфортные условия доставки до воинской части наших земляков», — отметил губернатор. По словам пермского военкома Александра Коковина, сухие пайки выдаются в автобусах, которые доставляют людей до учебных центров. Они рассчитаны на сутки. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Из Перми отправление эшелонов началось с 26 сентября. Ранее URA.RU сообщало, что с набор жителей в рамках мобилизации идет по плану. А один из пермяков был призван по ошибке и отправлен домой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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