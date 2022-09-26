Группы мобилизованных жителей Пермского края из ряда муниципалитетов сегодня собрали на призывном пункте в Перми. Мужчин отсюда на 16 автобусах отправляют в учебный центр в Елани Свердловской области, предает корреспондент URA.RU. В беседе с агентством министр территориальной безопасности края Виктор Батмазов сообщил, что процесс идет по плану.
«Все проходит в рамках спланированной кампании. Идет процесс организованно, военный комиссар сработал. Люди готовы к выполнению задач, сейчас они отправятся в учебный центр, где пройдет боевое слаживание», — рассказал Батмазов.
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Согласно ему, мобилизации подлежат отслужившие в армии, имеющие военно-учетные специальности или боевой опыт.
Мобилизованные ждут отправки в учебный центр
Максим Анфалов
Мужчины знакомятся в будущими сослуживцами
Максим Анфалов
Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»
Группы мобилизованных жителей Пермского края из ряда муниципалитетов сегодня собрали на призывном пункте в Перми. Мужчин отсюда на 16 автобусах отправляют в учебный центр в Елани Свердловской области, предает корреспондент URA.RU. В беседе с агентством министр территориальной безопасности края Виктор Батмазов сообщил, что процесс идет по плану. «Все проходит в рамках спланированной кампании. Идет процесс организованно, военный комиссар сработал. Люди готовы к выполнению задач, сейчас они отправятся в учебный центр, где пройдет боевое слаживание», — рассказал Батмазов. 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Согласно ему, мобилизации подлежат отслужившие в армии, имеющие военно-учетные специальности или боевой опыт.