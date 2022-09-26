Первый состав мобилизованных пермяков покидает регион. Фото, видео

26 сентября 2022 в 19:14 Размер текста - 17 +

Мобилизованных из городов и районов края собрали на призывном пункте в Перми Фото: Максим Анфалов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Группы мобилизованных жителей Пермского края из ряда муниципалитетов сегодня собрали на призывном пункте в Перми. Мужчин отсюда на 16 автобусах отправляют в учебный центр в Елани Свердловской области, предает корреспондент URA.RU. В беседе с агентством министр территориальной безопасности края Виктор Батмазов сообщил, что процесс идет по плану. «Все проходит в рамках спланированной кампании. Идет процесс организованно, военный комиссар сработал. Люди готовы к выполнению задач, сейчас они отправятся в учебный центр, где пройдет боевое слаживание», — рассказал Батмазов. 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Согласно ему, мобилизации подлежат отслужившие в армии, имеющие военно-учетные специальности или боевой опыт. Мобилизованные ждут отправки в учебный центр Максим Анфалов Мужчины знакомятся в будущими сослуживцами Максим Анфалов

Группы мобилизованных жителей Пермского края из ряда муниципалитетов сегодня собрали на призывном пункте в Перми. Мужчин отсюда на 16 автобусах отправляют в учебный центр в Елани Свердловской области, предает корреспондент URA.RU. В беседе с агентством министр территориальной безопасности края Виктор Батмазов сообщил, что процесс идет по плану. «Все проходит в рамках спланированной кампании. Идет процесс организованно, военный комиссар сработал. Люди готовы к выполнению задач, сейчас они отправятся в учебный центр, где пройдет боевое слаживание», — рассказал Батмазов. 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Согласно ему, мобилизации подлежат отслужившие в армии, имеющие военно-учетные специальности или боевой опыт.