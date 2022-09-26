Первый состав мобилизованных пермяков покидает регион. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мобилизованных из городов и районов края собрали на призывном пункте в Перми Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Группы мобилизованных жителей Пермского края из ряда муниципалитетов сегодня собрали на призывном пункте в Перми. Мужчин отсюда на 16 автобусах отправляют в учебный центр в Елани Свердловской области, предает корреспондент URA.RU. В беседе с агентством министр территориальной безопасности края Виктор Батмазов сообщил, что процесс идет по плану.

«Все проходит в рамках спланированной кампании. Идет процесс организованно, военный комиссар сработал. Люди готовы к выполнению задач, сейчас они отправятся в учебный центр, где пройдет боевое слаживание», — рассказал Батмазов.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Согласно ему, мобилизации подлежат отслужившие в армии, имеющие военно-учетные специальности или боевой опыт.

Мобилизованные ждут отправки в учебный центр
Мужчины знакомятся в будущими сослуживцами

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

Группы мобилизованных жителей Пермского края из ряда муниципалитетов сегодня собрали на призывном пункте в Перми. Мужчин отсюда на 16 автобусах отправляют в учебный центр в Елани Свердловской области, предает корреспондент URA.RU. В беседе с агентством министр территориальной безопасности края Виктор Батмазов сообщил, что процесс идет по плану. «Все проходит в рамках спланированной кампании. Идет процесс организованно, военный комиссар сработал. Люди готовы к выполнению задач, сейчас они отправятся в учебный центр, где пройдет боевое слаживание», — рассказал Батмазов. 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Согласно ему, мобилизации подлежат отслужившие в армии, имеющие военно-учетные специальности или боевой опыт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...