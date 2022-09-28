Пермский военком отчитался о ходе мобилизации

Пермский военкомат выполняет планы по мобилизации

Отправка закончится 1 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пермский военком Александр Коковин заявил, что военкомат справляется с заданием по призыву, которое поставил Центральный военный округ. Об этом он сообщил на заседании правительства Пермского края 29 сентября. Трансляция заседания проходит в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».

«Командующими войсками Центрального военного округа поставлена определенная задача по призыву граждан, прибывающих в запасе, и поставки мобилизационного людского ресурса в населенный пункт Еланский, в учебный центр, и в город Тюмень, в Тюменское высшее военно- инженерное училище. На сегодняшний день мы уже отправили три эшелона. С заданием мы справляемся», — отметил Коковин.

Он рассказал, что 26, 27 и 28 сентября отправка осуществлялась автобусами. На 29 и 30 сентября запланированы железнодорожные эшелоны. «Пока мы идем в рамках поставки. Край и муниципалитеты оказывают всю необходимую помощь», — отметил военком. По его словам, всем мобилизованным выдают сухой паек на сутки и воду.

Глава министерства территориальной безопасности Виктор Батмазов отметил, что отправка будет закончена 1 октября. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Из Перми отправление эшелонов началось с 26 сентября.