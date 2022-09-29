Пермского студента мобилизовали по ошибке и отправили в Елань

В Пермском крае мобилизовали и уже отправили в учебный центр в Елани (Свердловская область) студента из Чайковского. Как сообщили в пресс-службе пермского отделения ОНФ, соответствующая жалоба поступила в организацию от Ивана Г. 1998 года рождения через специально созданную форму на Яндекс.Платформе.
«Мы получили сигнал, когда студент уже был в Елани. Связались с военкомом Чайковского округа. Потребовали, чтобы нарушение закона было исправлено», — отметили в ОНФ. Сегодня, 29 сентября, Иван, который учится в одном из вузов в Чайковском, отправится домой.
На базе ОНФ в России открыта линия по приему обращений об ошибках при мобилизации. Пермский военком советует пользоваться ей, если есть сомнения в корректности призыва. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Будет призвано около 300 тысяч человек. Студенты, обучающиеся на очном и очно-заочном отделении, получают бронь.
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В Пермском крае мобилизовали и уже отправили в учебный центр в Елани (Свердловская область) студента из Чайковского. Как сообщили в пресс-службе пермского отделения ОНФ, соответствующая жалоба поступила в организацию от Ивана Г. 1998 года рождения через специально созданную форму на Яндекс.Платформе. «Мы получили сигнал, когда студент уже был в Елани. Связались с военкомом Чайковского округа. Потребовали, чтобы нарушение закона было исправлено», — отметили в ОНФ. Сегодня, 29 сентября, Иван, который учится в одном из вузов в Чайковском, отправится домой. На базе ОНФ в России открыта линия по приему обращений об ошибках при мобилизации. Пермский военком советует пользоваться ей, если есть сомнения в корректности призыва. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Будет призвано около 300 тысяч человек. Студенты, обучающиеся на очном и очно-заочном отделении, получают бронь.