В Челябинскую область придет потепление

В регионе спрогнозировали тепло, туманы и снег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Температура воздуха в Челябинской области прогреется до плюс 13 градусов днем 2 октября. Об этом сообщили в Челябинском гидрометеоцентре.

«В пятницу, 30 сентября, воздух днем прогреется до шести градусов тепла. В субботу столбик термометра поднимется уже до девяти градусов. В воскресенье, 2 октября, будет теплее всего — плюс 13 градусов», — опубликовал метеоцентр прогноз погоды на своем сайте.

Ночные температуры также повысятся: отрицательных не будет. 30 сентября спрогнозировали ночью плюс один градус, на следующие сутки — четыре градуса, 2 октября — восемь градусов тепла.

В пятницу будет облачно, а в субботу и воскресенье — облачность переменная. В ближайшие три дня возможны осадки в виде снега или мокрого снега. Также синоптики спрогнозировали появление гололедицы на дорогах, налипание снега на проводах, местами — туманы.

Наступление тепла сменило собой холодный фронт. В ночные часы регион столкнулся с заморозками. В течение недели в разных городах и районах выпал первый снег.