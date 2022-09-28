28 сентября 2022

В Челябинскую область придет потепление

© Служба новостей «URA.RU»
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Туман в городе. Челябинск, городской пейзаж, проспект ленина, климат, осень, туман
В регионе спрогнозировали тепло, туманы и снег Фото:

Температура воздуха в Челябинской области прогреется до плюс 13 градусов днем 2 октября. Об этом сообщили в Челябинском гидрометеоцентре.

«В пятницу, 30 сентября, воздух днем прогреется до шести градусов тепла. В субботу столбик термометра поднимется уже до девяти градусов. В воскресенье, 2 октября, будет теплее всего — плюс 13 градусов», — опубликовал метеоцентр прогноз погоды на своем сайте.

Ночные температуры также повысятся: отрицательных не будет. 30 сентября спрогнозировали ночью плюс один градус, на следующие сутки — четыре градуса, 2 октября — восемь градусов тепла.

В пятницу будет облачно, а в субботу и воскресенье — облачность переменная. В ближайшие три дня возможны осадки в виде снега или мокрого снега. Также синоптики спрогнозировали появление гололедицы на дорогах, налипание снега на проводах, местами — туманы.

Наступление тепла сменило собой холодный фронт. В ночные часы регион столкнулся с заморозками. В течение недели в разных городах и районах выпал первый снег.

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Температура воздуха в Челябинской области прогреется до плюс 13 градусов днем 2 октября. Об этом сообщили в Челябинском гидрометеоцентре. «В пятницу, 30 сентября, воздух днем прогреется до шести градусов тепла. В субботу столбик термометра поднимется уже до девяти градусов. В воскресенье, 2 октября, будет теплее всего — плюс 13 градусов», — опубликовал метеоцентр прогноз погоды на своем сайте. Ночные температуры также повысятся: отрицательных не будет. 30 сентября спрогнозировали ночью плюс один градус, на следующие сутки — четыре градуса, 2 октября — восемь градусов тепла. В пятницу будет облачно, а в субботу и воскресенье — облачность переменная. В ближайшие три дня возможны осадки в виде снега или мокрого снега. Также синоптики спрогнозировали появление гололедицы на дорогах, налипание снега на проводах, местами — туманы. Наступление тепла сменило собой холодный фронт. В ночные часы регион столкнулся с заморозками. В течение недели в разных городах и районах выпал первый снег.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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