Свердловчанку отправили за решетку за издевательства над дочерью

29 сентября 2022 в 15:12 Размер текста - 17 +

Женщина будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Кушве (Свердловская область) суд вынес приговор 32-летней жительнице Верхней Туры, которая полтора года истязала свою дочь. Девочке на тот момент было всего восемь лет. Женщина будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «В общей сложности следствием СКР было установлено девять фактов применения обвиняемой к дочери физического и психологического насилия. Кроме того, женщина ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности, не предоставляла ребенку одежду и обувь по сезону, а также оставляла дочь в неотапливаемых хозяйственных постройках», — сказано в сообщении. В судебном заседании осужденная свою вину признала частично, от дачи показаний отказалась. «Кушвинский городской суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил виновной наказание в виде 3 лет 15 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», — отметили в пресс-службе. Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге будут судить женщину, которая оставила без присмотра свою дочь, и та чуть не утонула. В связи с данным происшествием, прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летней женщины. Ее будут судить по статье 125 УК РФ — оставление малолетнего в опасности.

В Кушве (Свердловская область) суд вынес приговор 32-летней жительнице Верхней Туры, которая полтора года истязала свою дочь. Девочке на тот момент было всего восемь лет. Женщина будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «В общей сложности следствием СКР было установлено девять фактов применения обвиняемой к дочери физического и психологического насилия. Кроме того, женщина ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности, не предоставляла ребенку одежду и обувь по сезону, а также оставляла дочь в неотапливаемых хозяйственных постройках», — сказано в сообщении. В судебном заседании осужденная свою вину признала частично, от дачи показаний отказалась. «Кушвинский городской суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил виновной наказание в виде 3 лет 15 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», — отметили в пресс-службе. Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге будут судить женщину, которая оставила без присмотра свою дочь, и та чуть не утонула. В связи с данным происшествием, прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летней женщины. Ее будут судить по статье 125 УК РФ — оставление малолетнего в опасности.