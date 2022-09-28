28 сентября 2022

Маргарита Симоньян спасла от мобилизации пермяка с проблемами сердца

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Маргарита Симоньян собирает жалобы на ошибки в мобилизации Фото:
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Мобилизация в России

Жителя Перми Анатолия Петрова сняли с отправки в учебный центр, куда его направили в рамках мобилизации. У 42-летнего мужчины искусственный клапан сердца, поэтому серьезные нагрузки ему противопоказаны. Но, как рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян, в военкомате медкомиссию не провели. В итоге помощь оказали активисты благотворительного проекта RT «Дальше действовать будем мы», которые обратили на проблему внимание губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

«Мы отправили письма с историями о нарушениях при частичной мобилизации. Пришел первый ответ от администрации губернатора Пермского края. Мужчину сняли с отправки. Сейчас отправят на обследование для оформления медицинского заключения в лечебное учреждение», — пишет Симоньян в Telegram.

По ее данным, полученным от администрации главы Прикамья, 3 октября врачи проведут медицинское освидетельствование Петрова для снятия с воинского учета. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае мобилизовали студента вуза. После вмешательства ОНФ его из центра в Елани отправили домой.

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Жителя Перми Анатолия Петрова сняли с отправки в учебный центр, куда его направили в рамках мобилизации. У 42-летнего мужчины искусственный клапан сердца, поэтому серьезные нагрузки ему противопоказаны. Но, как рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян, в военкомате медкомиссию не провели. В итоге помощь оказали активисты благотворительного проекта RT «Дальше действовать будем мы», которые обратили на проблему внимание губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. «Мы отправили письма с историями о нарушениях при частичной мобилизации. Пришел первый ответ от администрации губернатора Пермского края. Мужчину сняли с отправки. Сейчас отправят на обследование для оформления медицинского заключения в лечебное учреждение», — пишет Симоньян в Telegram. По ее данным, полученным от администрации главы Прикамья, 3 октября врачи проведут медицинское освидетельствование Петрова для снятия с воинского учета. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае мобилизовали студента вуза. После вмешательства ОНФ его из центра в Елани отправили домой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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