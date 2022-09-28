Маргарита Симоньян спасла от мобилизации пермяка с проблемами сердца

29 сентября 2022 в 15:24 Размер текста - 17 +

Маргарита Симоньян собирает жалобы на ошибки в мобилизации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жителя Перми Анатолия Петрова сняли с отправки в учебный центр, куда его направили в рамках мобилизации. У 42-летнего мужчины искусственный клапан сердца, поэтому серьезные нагрузки ему противопоказаны. Но, как рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян, в военкомате медкомиссию не провели. В итоге помощь оказали активисты благотворительного проекта RT «Дальше действовать будем мы», которые обратили на проблему внимание губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. «Мы отправили письма с историями о нарушениях при частичной мобилизации. Пришел первый ответ от администрации губернатора Пермского края. Мужчину сняли с отправки. Сейчас отправят на обследование для оформления медицинского заключения в лечебное учреждение», — пишет Симоньян в Telegram. По ее данным, полученным от администрации главы Прикамья, 3 октября врачи проведут медицинское освидетельствование Петрова для снятия с воинского учета. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае мобилизовали студента вуза. После вмешательства ОНФ его из центра в Елани отправили домой.

Жителя Перми Анатолия Петрова сняли с отправки в учебный центр, куда его направили в рамках мобилизации. У 42-летнего мужчины искусственный клапан сердца, поэтому серьезные нагрузки ему противопоказаны. Но, как рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян, в военкомате медкомиссию не провели. В итоге помощь оказали активисты благотворительного проекта RT «Дальше действовать будем мы», которые обратили на проблему внимание губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. «Мы отправили письма с историями о нарушениях при частичной мобилизации. Пришел первый ответ от администрации губернатора Пермского края. Мужчину сняли с отправки. Сейчас отправят на обследование для оформления медицинского заключения в лечебное учреждение», — пишет Симоньян в Telegram. По ее данным, полученным от администрации главы Прикамья, 3 октября врачи проведут медицинское освидетельствование Петрова для снятия с воинского учета. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае мобилизовали студента вуза. После вмешательства ОНФ его из центра в Елани отправили домой.