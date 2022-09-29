Newsweek: Си Цзиньпин поддержит Путина, несмотря ни на что

Лидер Китая Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин останутся союзниками несмотря ни на что. Об это сообщает американский журнал Newsweek.
«Китай по-прежнему собирается оставаться с Россией. Они не могут оттолкнуть Путина», — цитирует журнал аналитика Терезу Фэллон. Она добавляет, что Китай и Россия вместе могут добиться большего, чем порознь. Лидер Китая может рассчитывать на своего российского коллегу в своем системном противостоянии с Западом в целом и США в частности.
Ранее сообщалось о том, что Китай наращивает свое сотрудничество с островными странами Тихого океана, которые более не желают сотрудничать с США, передавал «Царьград». Береговая охрана заявляла о сосредоточении военных кораблей России и Китая в Беринговом море, сообщала «Национальная служба новостей». Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Китая вместе с Россией разделить мировое лидерство.
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Лидер Китая Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин останутся союзниками несмотря ни на что. Об это сообщает американский журнал Newsweek. «Китай по-прежнему собирается оставаться с Россией. Они не могут оттолкнуть Путина», — цитирует журнал аналитика Терезу Фэллон. Она добавляет, что Китай и Россия вместе могут добиться большего, чем порознь. Лидер Китая может рассчитывать на своего российского коллегу в своем системном противостоянии с Западом в целом и США в частности. Ранее сообщалось о том, что Китай наращивает свое сотрудничество с островными странами Тихого океана, которые более не желают сотрудничать с США, передавал «Царьград». Береговая охрана заявляла о сосредоточении военных кораблей России и Китая в Беринговом море, сообщала «Национальная служба новостей». Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Китая вместе с Россией разделить мировое лидерство.