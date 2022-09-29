Newsweek: Си Цзиньпин поддержит Путина, несмотря ни на что

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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, кнр, китай, си цзиньпин
Лидер Китая продолжит поддерживать Россию Фото:
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Лидер Китая Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин останутся союзниками несмотря ни на что. Об это сообщает американский журнал Newsweek.

«Китай по-прежнему собирается оставаться с Россией. Они не могут оттолкнуть Путина», — цитирует журнал аналитика Терезу Фэллон. Она добавляет, что Китай и Россия вместе могут добиться большего, чем порознь. Лидер Китая может рассчитывать на своего российского коллегу в своем системном противостоянии с Западом в целом и США в частности.

Ранее сообщалось о том, что Китай наращивает свое сотрудничество с островными странами Тихого океана, которые более не желают сотрудничать с США, передавал «Царьград». Береговая охрана заявляла о сосредоточении военных кораблей России и Китая в Беринговом море, сообщала «Национальная служба новостей». Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Китая вместе с Россией разделить мировое лидерство.

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Лидер Китая Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин останутся союзниками несмотря ни на что. Об это сообщает американский журнал Newsweek. «Китай по-прежнему собирается оставаться с Россией. Они не могут оттолкнуть Путина», — цитирует журнал аналитика Терезу Фэллон. Она добавляет, что Китай и Россия вместе могут добиться большего, чем порознь. Лидер Китая может рассчитывать на своего российского коллегу в своем системном противостоянии с Западом в целом и США в частности. Ранее сообщалось о том, что Китай наращивает свое сотрудничество с островными странами Тихого океана, которые более не желают сотрудничать с США, передавал «Царьград». Береговая охрана заявляла о сосредоточении военных кораблей России и Китая в Беринговом море, сообщала «Национальная служба новостей». Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Китая вместе с Россией разделить мировое лидерство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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