Алена Водонаева объяснила, зачем собирать помощь для мобилизованных

Алена Водонаева осудила противников сбора гуманитарной помощи для мобилизованных
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Алена Водонаева на презентации ЛЭтуаль. Тюмень, водонаева алена
Водонаева осудила тех, кто против сбора гумпомощи призванным россиянам Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Блогер Алена Водонаева (уроженка Тюмени) объяснила, зачем она помогает собирать средства на помощь мобилизованным, и назвала ненавистниками тех, кто против такой деятельности. Заявление девушка сделала в своем telegram-канале.

«Я сделала репост сбора, который организовал мой брат для наших пацанов. Ребят уже отправляют туда. Это пацаны с периферии, у них нет денег на медикаменты и экипировку. Ни я, ни вы, ни чей-либо ****** (бессмысленный разговор — прим. ред.) никак не может повлиять на ситуацию. Но мы можем хотя бы частично, хотя бы кому-то помочь на бинты, когда там ногу разорвало», — написала Алена Водонаева в своем telegram-канале.

Речь идет о сборе, который открыл брат Водонаевой, муниципальный депутат из Московской области Станислав Водонаев. Он начал собирать средства на покупку вещей для мобилизованных.

После того как блогер процитировала родственника, в комментариях к записи начали оставлять нелицеприятные сообщения. Некоторые подписчики осудили Водонаеву за помощь в экипировке тех, кто отправится на СВО, назвав это «спонсированием».

«Вы в своей жизни никому никогда не помогли! Вы можете только ******* (говорить бессмысленные вещи — прим. ред.) в интернете. Вы реально считаете, что этой неуместной, отвратительной, ненавистнической риторикой вы как-то измените ситуацию? Вы хотите сказать, что вы за добро?» — обратилась Алена Водонаева к критикующим.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины была объявлена 24 февраля. Изначально к действиям на территории соседнего государства привлекали лишь тех, кто заключил контракты. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в РФ частичную мобилизацию для граждан, пребывающих в запасе. После этого россияне начали собирать гуманитарную помощь для мобилизованных — экипировку, медикаменты и прочее.

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Блогер Алена Водонаева (уроженка Тюмени) объяснила, зачем она помогает собирать средства на помощь мобилизованным, и назвала ненавистниками тех, кто против такой деятельности. Заявление девушка сделала в своем telegram-канале. «Я сделала репост сбора, который организовал мой брат для наших пацанов. Ребят уже отправляют туда. Это пацаны с периферии, у них нет денег на медикаменты и экипировку. Ни я, ни вы, ни чей-либо ****** (бессмысленный разговор — прим. ред.) никак не может повлиять на ситуацию. Но мы можем хотя бы частично, хотя бы кому-то помочь на бинты, когда там ногу разорвало», — написала Алена Водонаева в своем telegram-канале. Речь идет о сборе, который открыл брат Водонаевой, муниципальный депутат из Московской области Станислав Водонаев. Он начал собирать средства на покупку вещей для мобилизованных. После того как блогер процитировала родственника, в комментариях к записи начали оставлять нелицеприятные сообщения. Некоторые подписчики осудили Водонаеву за помощь в экипировке тех, кто отправится на СВО, назвав это «спонсированием». «Вы в своей жизни никому никогда не помогли! Вы можете только ******* (говорить бессмысленные вещи — прим. ред.) в интернете. Вы реально считаете, что этой неуместной, отвратительной, ненавистнической риторикой вы как-то измените ситуацию? Вы хотите сказать, что вы за добро?» — обратилась Алена Водонаева к критикующим. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины была объявлена 24 февраля. Изначально к действиям на территории соседнего государства привлекали лишь тех, кто заключил контракты. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в РФ частичную мобилизацию для граждан, пребывающих в запасе. После этого россияне начали собирать гуманитарную помощь для мобилизованных — экипировку, медикаменты и прочее.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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