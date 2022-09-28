Как причину Махиня указал выход на пенсию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Лянтора Сергей Махиня ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО.

«Махиня написал заявление об уходе по собственному желанию. Сегодня вечером должно было пройти заседание совета депутатов Лянтора, в которое был включен вопрос об его отставке. Глава города решил сработать на опережение и сам уйти со своего поста», — рассказал инсайдер. В распоряжении URA.RU есть копия постановление главы Лянтора, в котором сообщается, что уходит в отставку с «17:00 29 сентября по собственному желанию в связи с выходом на пенсию».

Сам Махиня не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Председатель совета депутатов Лянтора также не ответил на звонок URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты Лянтора уже запустили процесс отставки главы города и собирались его обсудить на предстоящем заседаниии. Поводом стало неисполнение решения суда об устранении конфликта интересов с его дочерью, которая занимала руководящую должность в городском культурно-спортивном комплексе «Юбилейный».