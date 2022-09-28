Тюменец хочет заменить срочную службу на контрактную, чтобы уехать на СВО

В настоящее время призывник проходит медкомиссию Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Тюменец хочет заменить срочную службу на службу по контракту, чтобы принять участие в специальной военной операции. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.

20-летний моторист Дмитрий желает принять участие в СВО, поскольку в ближайшее время он подлежит призыву на срочную службу. «Раньше я не рассматривал идей о контрактной службе, но в связи с СВО задумался: а почему бы не пойти этим путем? Срочку все равно придется отслужить, так хоть с максимально возможной пользой выйдет», — рассуждает Дмитрий. Также он признался, что и получать зарплату за службу — дело приятное. В настоящее время призывник проходит медкомиссию.

24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции, цель которой — денацификация и демилитаризация Украины, а также освобождение мирных людей от преследований и геноцида. Указ о частичной мобилизации президент подписал 21 сентября. В рамках мобилизации Министерство обороны России планирует призвать 300 тысяч солдат и офицеров, находящихся в запасе.