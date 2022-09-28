Правительство РФ выделило миллиарды рублей на реконструкцию челябинской трассы

Правительство РФ выделило 35 млрд рублей на строительство и реконструкцию федеральных трасс. Как сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин в социальных сетях, в список трасс, получивших финансирование, попала Трасс М-5 «Урал» в Челябинской области.
«Уже в этом году деньги будут направлены на строительство и реконструкцию дорог. Их общая протяженность — 797 километров!» — написал Хуснуллин в своем telegram-канале.
Зампредседателя пояснил, что в список попали участки на федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской и Московской областях. Также получено финансирование на реконструкцию и ремонт трассы М-7 «Волга» в Чувашии, Татарстане и Башкортостане, включая строящийся мост через Суру, М-4 «Дон» в Ростовской области и в Республике Северная Осетия-Алания, а также трасса «Уссури» в Приморском крае. Помимо этого на деньги нацпроекта будет осуществлено строительство путепровода на трассе М-10 «Россия» в Ленинградской области.
Ранее Хуснуллин по достоинству оценил работу челябинских строителей, работающих над восстановлением Волновахи, подшефного города области. По словам зампредседателя правительства, работы ведутся активно. Строятся новые дороги, восстанавливается инфраструктура.
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