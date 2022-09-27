Вице-премьер РФ Хуснуллин проверил работу Челябинска и ЯНАО в Волновахе. Фото

27 сентября 2022 в 21:00 Размер текста - 17 +

Марат Хуснуллин лично побывал в Волновахе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин положительно оценил работу Челябинской области и Ямало-Ненецкого автономного округа по восстановлению города Волноваха в Донецкой народной республике. Об этом сообщается в telegram-канале вице-премьера. «Сегодня работаю в городе Волноваха Донецкой Народной Республики, посмотрел, как идет ремонт общежитий и провел совещание по восстановлению города. Шефствующие над городом Челябинск и Ямал работы ведут очень активно: дороги строятся, дома ремонтируются. В короткие сроки привели в порядок общежитие, здесь смогут разместиться соцработники и врачи», — говорится в сообщении. По словам зампреда правительства, первоочередные задачи — подготовка Волновахи и коммунальных служб к зиме, строительство и ремонт жилья. Также нужно оценить состояние сохранившихся зданий, для этого в город приедут дополнительные специалисты из России, которые обследуют каждый дом. Хуснуллин отметил, что оценивает работу строительных подрядчиков. Те, кто укладываются в сроки, получат дополнительные объекты, если же компания не справляется, с нее часть нагрузки будет снята. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посещал ДНР в середине июня. Во время поездки он подписал соглашение о предоставлении помощи республике со стороны Челябинской области. Под шефство региона взято два города: Ясиноватая и Волноваха. Рабочие бригады из области помогают восстанавливать инфраструктуру, разрушенную в ходе обстрела ВСУ. Города Донецкой народной республики на протяжении восьми лет подвергались обстрелам со стороны Украины. После эскалации конфликта по указу президента РФ Владимира Путина началась специальная операция, призванная защитить жителей Донбасса от геноцида. В рамках нее в РФ объявлена частичная мобилизация. Хуснуллин (в центре) проверил работу строителей Telegram-канал Марата Хуснуллина Вице-премьер посмотрел, как восстанавливают школу Telegram-канал Марата Хуснуллина Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин положительно оценил работу Челябинской области и Ямало-Ненецкого автономного округа по восстановлению города Волноваха в Донецкой народной республике. Об этом сообщается в telegram-канале вице-премьера. «Сегодня работаю в городе Волноваха Донецкой Народной Республики, посмотрел, как идет ремонт общежитий и провел совещание по восстановлению города. Шефствующие над городом Челябинск и Ямал работы ведут очень активно: дороги строятся, дома ремонтируются. В короткие сроки привели в порядок общежитие, здесь смогут разместиться соцработники и врачи», — говорится в сообщении. По словам зампреда правительства, первоочередные задачи — подготовка Волновахи и коммунальных служб к зиме, строительство и ремонт жилья. Также нужно оценить состояние сохранившихся зданий, для этого в город приедут дополнительные специалисты из России, которые обследуют каждый дом. Хуснуллин отметил, что оценивает работу строительных подрядчиков. Те, кто укладываются в сроки, получат дополнительные объекты, если же компания не справляется, с нее часть нагрузки будет снята. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посещал ДНР в середине июня. Во время поездки он подписал соглашение о предоставлении помощи республике со стороны Челябинской области. Под шефство региона взято два города: Ясиноватая и Волноваха. Рабочие бригады из области помогают восстанавливать инфраструктуру, разрушенную в ходе обстрела ВСУ. Города Донецкой народной республики на протяжении восьми лет подвергались обстрелам со стороны Украины. После эскалации конфликта по указу президента РФ Владимира Путина началась специальная операция, призванная защитить жителей Донбасса от геноцида. В рамках нее в РФ объявлена частичная мобилизация.