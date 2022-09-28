Дума ХМАО одобрила новые льготы для участников спецоперации

Участники СВО смогут бесплатно получать юридическую помощь Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Участники специальной военной операции на Украине из ХМАО смогут получать в округе бесплатную юридическую помощь. Кроме этого, им будут возмещаться траты за детский сад и питание детей в школьной столовой. Информацию об этом у себя на странице «ВКонтакте» разместил председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа Борис Хохряков.

«Целый блок вопросов был посвящен предоставлению дополнительных льгот и социальных гарантий участникам СВО и членам их семей. Это компенсация за нахождение ребенка в детском саду, это бесплатное двухразовое питание школьников, это бесплатная юридическая помощь, это специальные меры поддержки для работников федеральной службы безопасности, которые стали инвалидами», — говорится в посте.

По словам Хохрякова, это только первые шаги в предоставлении мер социальной помощи для военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции. И со временем они будут только расширяться.

Ранее URA.RU сообщало, что жителям ХМАО при мобилизации заплатят 250 тысяч рублей. По решению окружного правительства, каждый мобилизованный из ХМАО получит 250 тысяч рублей при заключении военного контракта, а также аналогичной суммы после его истечения. Кроме того, предусмотрены гарантии сохранения рабочих мест жителей, которые подлежат мобилизации.