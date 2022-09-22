Жителям ХМАО при мобилизации заплатят 250 тысяч рублей

23 сентября 2022 в 15:06 Размер текста - 17 +

Житель ХМАО получат выплаты от властей региона Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мобилизованные югорчане получат по 250 тысяч рублей в качестве единовременной выплаты. Решение окружного правительства опубликовано в официальном telegram-канале югорских властей. «Правительство Югры на сегодняшнем заседании приняло решение о поддержке граждан, подлежащих частичной мобилизации, направленных Военным комиссариатом Югры и заключившим с Минобороны РФ контракт о прохождении военной службы для участия в выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик», — указано в сообщении югорских властей. Среди ключевых решений это выплата 250 тысяч рублей при заключении военного контракта, а также аналогичной суммы после его истечения. Кроме того, предусмотрены гарантии сохранения рабочих мест жителей, которые подлежат мобилизации. Директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева добавила, что гражданам, которые прибыли в ХМАО, единовременная денежная выплата предоставляется при условии, если аналогичные меры поддержки не были получены в другом российском регионе по месту их прежнего жительства. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова также заявила о дополнительных мерах поддержки, которыми будут обеспечены мобилизованные югорчане. Среди них компенсация платы за детсад и двухразовое питание в школах.

Мобилизованные югорчане получат по 250 тысяч рублей в качестве единовременной выплаты. Решение окружного правительства опубликовано в официальном telegram-канале югорских властей. «Правительство Югры на сегодняшнем заседании приняло решение о поддержке граждан, подлежащих частичной мобилизации, направленных Военным комиссариатом Югры и заключившим с Минобороны РФ контракт о прохождении военной службы для участия в выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик», — указано в сообщении югорских властей. Среди ключевых решений это выплата 250 тысяч рублей при заключении военного контракта, а также аналогичной суммы после его истечения. Кроме того, предусмотрены гарантии сохранения рабочих мест жителей, которые подлежат мобилизации. Директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева добавила, что гражданам, которые прибыли в ХМАО, единовременная денежная выплата предоставляется при условии, если аналогичные меры поддержки не были получены в другом российском регионе по месту их прежнего жительства. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова также заявила о дополнительных мерах поддержки, которыми будут обеспечены мобилизованные югорчане. Среди них компенсация платы за детсад и двухразовое питание в школах.