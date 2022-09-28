28 сентября 2022

В Тюменской области пропал 74-летний мужчина, которому нужна медпомощь. Фото

В Тюменской области пропал 74-летний мужчина, которому нужна медпомощь. Фото
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина пропал в Тобольском районе Тюменской области Фото:

В Тюменской области пропал 74-летний мужчина, который нуждается в медицинской помощи. Соответствующую информацию URA.RU предоставили в добровольческом поисково-спасательном отряде «Тюмень Регион Спас».

«Пропал Гурьев Владимир Иванович 1947 года рождения. 29 сентября 2022 года ушел в неизвестном направлении, СНТ „Энергостроитель“, Тобольский район. Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые с залысиной, глаза голубые. Нуждается в медицинской помощи», — сообщили в поисковом отряде.

Тоболяк был одет в черную куртку, голубые штаны, черные ботинки. На голове была черная шапка. Всех, кто обладает информацией о местонахождении Гурьева просят связаться с поисковым отрядом по номеру телефона 8(982)922-78-84 или обратиться в полицию.

Ранее URA.RU писало о том, что в центре Тюмени пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской области. Мужчина был найден живым.

В Тюменской области пропал пенсионер

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В Тюменской области пропал 74-летний мужчина, который нуждается в медицинской помощи. Соответствующую информацию URA.RU предоставили в добровольческом поисково-спасательном отряде «Тюмень Регион Спас». «Пропал Гурьев Владимир Иванович 1947 года рождения. 29 сентября 2022 года ушел в неизвестном направлении, СНТ „Энергостроитель“, Тобольский район. Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые с залысиной, глаза голубые. Нуждается в медицинской помощи», — сообщили в поисковом отряде. Тоболяк был одет в черную куртку, голубые штаны, черные ботинки. На голове была черная шапка. Всех, кто обладает информацией о местонахождении Гурьева просят связаться с поисковым отрядом по номеру телефона 8(982)922-78-84 или обратиться в полицию. Ранее URA.RU писало о том, что в центре Тюмени пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской области. Мужчина был найден живым.
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