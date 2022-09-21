В центре Тюмени пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи. Фото

Мужчина пропал 21 сентября 2022 года около полуночи в районе улицы Котовского в Тюмени Фото: Анна Майорова © URA.RU

В центре Тюмени пропал 55-летний мужчина, нуждающийся в медицинской помощи. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «Белая Сова-Тюмень».

«Фарафонтов Александр Юрьевич, 1967 года рождения. Мужчина покинул улицу Котовского 21 сентября 2022 года около полуночи. На вид около 55 лет, рост 170 сантиметров, телосложение худощавое. Седые короткие волосы, есть залысины. Нуждается в медицинской помощи», — сообщили в поисковом отряде.

В настоящий момент местоположение Фарафонтова не установлено. Всех, кто обладает какими-либо сведениями о том, где находится пропавший тюменец просят связаться с волонтерами поискового отряда по телефону 8(932)-323-99-11 или обратиться в полицию.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пропал нуждающийся в медицинской помощи пенсионер. В настоящий момент он найден.