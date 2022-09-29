Ортопед Саидов рассказал о пользе потягиваний

Ортопед Саидов: потягивания по утрам полезны для обмена веществ

30 сентября 2022 в 09:03 Размер текста - 17 +

Потягиваться полезно во время сидячей работы, считает Рашид Саидов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Потягивания по утрам и во время работы при длительном сидении помогают ускорить обмен веществ и улучшить мышечный тонус. Об этом в беседе с URA.RU рассказал травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Рашид Саидов. «Когда мы спим, в теле замедляются все процессы, такие как обмен веществ, кровообращение. Мышцы полностью расслабляются, отдыхают от испытанных в течение дня нагрузок. Желание подтянуться после пробуждения заложено природой. Подобным способом мы готовимся к предстоящим нагрузкам. Благодаря такому действию, активизируются мышцы, которые стимулируют кровоток в сосудах, ускоряется обмен веществ. То есть организм активнее насыщается кислородом и другими питательными элементами. Когда мы на работе долго находимся в сидячем положении, мышцы не работают, движение крови замедляется. Простые потягивания помогают улучшить мышечный тонус и ускорить кровообращение», — объяснил Рашид Саидов. При этом врач посоветовал не начинать процесс пробуждения с резких движений. «Резкий подъем создает для человека настоящий стресс, который даже может обернуться легким головокружением. Поэтому утром не стоит торопиться сразу же встать с кровати. Лучше спокойно насладиться первыми минутами после пробуждения и неспешными потягиваниями. Организм настроится на рабочий лад, и вы будете чувствовать себя бодрее», — заявил Саидов. Между тем, по мнению ортопеда, потягивания не заменят полноценную утреннюю зарядку. «Важно понимать, что потягивания не заменят полноценную утреннюю зарядку. Выполнение упражнений эффективнее активирует все физиологические процессы, ускоряет метаболизм, тренирует мышцы. Регулярная зарядка укрепляет иммунитет, поднимает настроение за счет выработки эндорфинов, повышает стрессоустойчивость и улучшает аппетит. Такая утренняя физическая активность поможет обеспечить высокую продуктивность в течение всего дня», — подчеркнул он. В этот день 30 сентября отмечается День мурлыканья и потягивания. Праздник был учрежден для того, чтобы призвать людей вдохновиться примером кошек. То есть никуда не спешить и находить время для отдыха. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Потягивания по утрам и во время работы при длительном сидении помогают ускорить обмен веществ и улучшить мышечный тонус. Об этом в беседе с URA.RU рассказал травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Рашид Саидов. «Когда мы спим, в теле замедляются все процессы, такие как обмен веществ, кровообращение. Мышцы полностью расслабляются, отдыхают от испытанных в течение дня нагрузок. Желание подтянуться после пробуждения заложено природой. Подобным способом мы готовимся к предстоящим нагрузкам. Благодаря такому действию, активизируются мышцы, которые стимулируют кровоток в сосудах, ускоряется обмен веществ. То есть организм активнее насыщается кислородом и другими питательными элементами. Когда мы на работе долго находимся в сидячем положении, мышцы не работают, движение крови замедляется. Простые потягивания помогают улучшить мышечный тонус и ускорить кровообращение», — объяснил Рашид Саидов. При этом врач посоветовал не начинать процесс пробуждения с резких движений. «Резкий подъем создает для человека настоящий стресс, который даже может обернуться легким головокружением. Поэтому утром не стоит торопиться сразу же встать с кровати. Лучше спокойно насладиться первыми минутами после пробуждения и неспешными потягиваниями. Организм настроится на рабочий лад, и вы будете чувствовать себя бодрее», — заявил Саидов. Между тем, по мнению ортопеда, потягивания не заменят полноценную утреннюю зарядку. «Важно понимать, что потягивания не заменят полноценную утреннюю зарядку. Выполнение упражнений эффективнее активирует все физиологические процессы, ускоряет метаболизм, тренирует мышцы. Регулярная зарядка укрепляет иммунитет, поднимает настроение за счет выработки эндорфинов, повышает стрессоустойчивость и улучшает аппетит. Такая утренняя физическая активность поможет обеспечить высокую продуктивность в течение всего дня», — подчеркнул он. В этот день 30 сентября отмечается День мурлыканья и потягивания. Праздник был учрежден для того, чтобы призвать людей вдохновиться примером кошек. То есть никуда не спешить и находить время для отдыха.