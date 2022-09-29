Жителям Магнитогорска случайно продали два телефона по цене одного

Второй телефон положили в коробку от купленного смартфона и забыли об этом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Магнитогорска в социальных сетях бурно обсуждают ошибку продавца салона связи, который продал покупателям два телефона по цене одного. Ошибку он не замечал три недели, также как и сами покупатели.

«9 сентября в салоне „Теле2“, на Маркса, 55, по ошибке были по ошибке отданы два смартфона, из которых был оплачен только один. Прошу данных покупателей вернуться в салон и оплатить второй смартфон, либо вернуть его. IMEI от него остался и в случае, если покупатель откажется принести, мне придется вернуть смартфон, обратившись в полицию», — написал 29 сентября в группе «Черное&Белое Магнитогорск» Инсаф Загидуллин, приложив фотографии покупателей с камер наблюдения.

В комментариях пользователи стали корить продавца за ошибку, а покупателей за то, что ею воспользовались. Но затем комментарий написала сама покупательница Лилия Миндибаева, заявившая, что только сейчас, увидев пост и свое фото открыла коробку от купленного телефона и увидела в ней еще один.

«Мы купили телефон в „Теле2“, в коробку не заглядывали, потому что продавец настроил смартфон и дал его в руки. Коробочку кинули в сервант и благополучно забыли о ее существовании, а тут вуаля… и такое. Из-за некомпетентности таких горе-менеджеров остались мошенниками, очень неприятно», — написала женщина чуть позже отдельный пост в этой же группе.

Чем закончится история, собравшая десятки комментариев, пока не уточняется. Продавец Инсаф в комментариях заявил, что не считает свой пост с фотографиями покупателей негативным для них.