Крупный поселок в Миассе остался без газа из-за неполадок на газопроводе

На газорегуляторном пункте сработала система защиты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Поселок Тургояк в Миассе (Челябинская область) остался без газа из-за сработки системы защиты на газорегуляторном пункте. Частные дома смогут подключить к теплу в пятницу, 30 сентября, говорится в сообщении муниципального учреждения «Управление ГОЧС» в соцсети «ВКонтакте».

«Из-за сработки системы защиты на ГРП временно приостановлено газоснабжение поселка Тургояк (улицы: Коминтерна, Туристов, Ленина, Елькина, Первомайская, Курортная, Болотная, переулки: Ивановский, Школьный). Ситуация находится на контроле, на месте работают аварийные бригады, выясняется причина сработки защиты», — говорится в сообщении.

Чуть позже в ведомстве уточнили, что газоснабжение поселка восстановлено, система заполнена. Однако для подключения частных домов потребуется время. 30 сентября жителям нужно предоставить доступ аварийным бригадам к системе газоснабжения своих домовладений.