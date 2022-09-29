29 сентября 2022

Крупный поселок в Миассе остался без газа из-за неполадок на газопроводе

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Алексей Текслер с рабочим визитом в Каслинском муниципальном районе. Челябинск, газ, огнеопасно, газопровод, газификация, газоснабжение
На газорегуляторном пункте сработала система защиты Фото:

Поселок Тургояк в Миассе (Челябинская область) остался без газа из-за сработки системы защиты на газорегуляторном пункте. Частные дома смогут подключить к теплу в пятницу, 30 сентября, говорится в сообщении муниципального учреждения «Управление ГОЧС» в соцсети «ВКонтакте».

«Из-за сработки системы защиты на ГРП временно приостановлено газоснабжение поселка Тургояк (улицы: Коминтерна, Туристов, Ленина, Елькина, Первомайская, Курортная, Болотная, переулки: Ивановский, Школьный). Ситуация находится на контроле, на месте работают аварийные бригады, выясняется причина сработки защиты», — говорится в сообщении.

Чуть позже в ведомстве уточнили, что газоснабжение поселка восстановлено, система заполнена. Однако для подключения частных домов потребуется время. 30 сентября жителям нужно предоставить доступ аварийным бригадам к системе газоснабжения своих домовладений.

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Поселок Тургояк в Миассе (Челябинская область) остался без газа из-за сработки системы защиты на газорегуляторном пункте. Частные дома смогут подключить к теплу в пятницу, 30 сентября, говорится в сообщении муниципального учреждения «Управление ГОЧС» в соцсети «ВКонтакте». «Из-за сработки системы защиты на ГРП временно приостановлено газоснабжение поселка Тургояк (улицы: Коминтерна, Туристов, Ленина, Елькина, Первомайская, Курортная, Болотная, переулки: Ивановский, Школьный). Ситуация находится на контроле, на месте работают аварийные бригады, выясняется причина сработки защиты», — говорится в сообщении. Чуть позже в ведомстве уточнили, что газоснабжение поселка восстановлено, система заполнена. Однако для подключения частных домов потребуется время. 30 сентября жителям нужно предоставить доступ аварийным бригадам к системе газоснабжения своих домовладений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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