В четырех судах Челябинской области появились претенденты на посты председателей

Квалификационная коллегия судей Челябинской области 30 сентября рассмотрит заявления четырех человек, претендующих на посты председателей районных судов. Двое из них хотят сохранить существующие должности.
По данным, указанным в повестке заседания ККС, рекомендацию на должность председателя Верхнеуральского районного суда хочет получить Константин Шульгин. Он работает судьей в Чесме с 2003 года. Судья из Коркино Наталья Щепеткина претендует на должность главы Увельского районного суда.
Еще два претендента, Михаил Новоселов и Наталья Лукьянец, хотят переизбраться на свои же посты председателей Калининского районного суда Челябинска и Правобережного райсуда Магнитогорска, соответственно. Оба были назначены на должности указом президента в апреле 2017 года на шестилетний срок.
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