В четырех судах Челябинской области появились претенденты на посты председателей

Все судьи должны получить рекомендации профессионального сообщества Фото: Илья Московец © URA.RU

Квалификационная коллегия судей Челябинской области 30 сентября рассмотрит заявления четырех человек, претендующих на посты председателей районных судов. Двое из них хотят сохранить существующие должности.

По данным, указанным в повестке заседания ККС, рекомендацию на должность председателя Верхнеуральского районного суда хочет получить Константин Шульгин. Он работает судьей в Чесме с 2003 года. Судья из Коркино Наталья Щепеткина претендует на должность главы Увельского районного суда.

Еще два претендента, Михаил Новоселов и Наталья Лукьянец, хотят переизбраться на свои же посты председателей Калининского районного суда Челябинска и Правобережного райсуда Магнитогорска, соответственно. Оба были назначены на должности указом президента в апреле 2017 года на шестилетний срок.