29 сентября 2022

В четырех судах Челябинской области появились претенденты на посты председателей

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Клипарт. Магнитогорск, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, клетка
Все судьи должны получить рекомендации профессионального сообщества Фото:

Квалификационная коллегия судей Челябинской области 30 сентября рассмотрит заявления четырех человек, претендующих на посты председателей районных судов. Двое из них хотят сохранить существующие должности.

По данным, указанным в повестке заседания ККС, рекомендацию на должность председателя Верхнеуральского районного суда хочет получить Константин Шульгин. Он работает судьей в Чесме с 2003 года. Судья из Коркино Наталья Щепеткина претендует на должность главы Увельского районного суда.

Еще два претендента, Михаил Новоселов и Наталья Лукьянец, хотят переизбраться на свои же посты председателей Калининского районного суда Челябинска и Правобережного райсуда Магнитогорска, соответственно. Оба были назначены на должности указом президента в апреле 2017 года на шестилетний срок.

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Квалификационная коллегия судей Челябинской области 30 сентября рассмотрит заявления четырех человек, претендующих на посты председателей районных судов. Двое из них хотят сохранить существующие должности. По данным, указанным в повестке заседания ККС, рекомендацию на должность председателя Верхнеуральского районного суда хочет получить Константин Шульгин. Он работает судьей в Чесме с 2003 года. Судья из Коркино Наталья Щепеткина претендует на должность главы Увельского районного суда. Еще два претендента, Михаил Новоселов и Наталья Лукьянец, хотят переизбраться на свои же посты председателей Калининского районного суда Челябинска и Правобережного райсуда Магнитогорска, соответственно. Оба были назначены на должности указом президента в апреле 2017 года на шестилетний срок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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