29 сентября 2022

В Екатеринбурге затопило улицу, машины и заправку из-за прорыва трубы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На перекрестке улиц Щербакова — Самолетная сильный потоп из-за прорыва трубы Фото:

Причина потопа на перекрестке улиц Щербакова — Самолетная в Екатеринбурге — прорыв трубопровода большого диаметра. Из-за коммунальной аварии вода продолжает прибывать, затопленными также оказались несколько машин и заправка, сообщил URA.RU очевидец.

«За ледовой ареной прорвало трубопровод с холодной водой диаметром 600 мм, на месте работают сотрудники „Водоканала“. Затопило не только Щербаково, но и Объездную. Одну машину пришлось буксировать из воды, затопило прямо во время движения — водитель зачем-то решил проехать по воде. Транспорт не ходит, все перекрыто, на месте работают сотрудники МЧС», — поделился очевидец.

Также в зону подтопления попала автозаправка. На месте присутствует запах бензина, но непонятно, действительно ли потоп как-то повлиял на целостность элементов заправки. В пресс-службе «Водоканала» пообещали предоставить комментарий, как только появится подтвержденная информация.

На «Яндекс.Картах» видно, что на этом участке сложная дорожная ситуация

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Причина потопа на перекрестке улиц Щербакова — Самолетная в Екатеринбурге — прорыв трубопровода большого диаметра. Из-за коммунальной аварии вода продолжает прибывать, затопленными также оказались несколько машин и заправка, сообщил URA.RU очевидец. «За ледовой ареной прорвало трубопровод с холодной водой диаметром 600 мм, на месте работают сотрудники „Водоканала“. Затопило не только Щербаково, но и Объездную. Одну машину пришлось буксировать из воды, затопило прямо во время движения — водитель зачем-то решил проехать по воде. Транспорт не ходит, все перекрыто, на месте работают сотрудники МЧС», — поделился очевидец. Также в зону подтопления попала автозаправка. На месте присутствует запах бензина, но непонятно, действительно ли потоп как-то повлиял на целостность элементов заправки. В пресс-службе «Водоканала» пообещали предоставить комментарий, как только появится подтвержденная информация.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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