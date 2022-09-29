Кургану одобрили заявку на реконструкцию сетей в центре города

В правительстве Кургана подвели итоги совещания с вице-премьером Маратом Хуснуллиным

30 сентября 2022 в 00:56 Размер текста - 17 +

Магистральные сети по ул. К. Мяготина в Кургане были без ремонта более 40 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Властям Кургана одобрили заявку на реконструкцию ветхих магистральных сетей по улице Коли Мяготина. Софинансирует проект фонд национального благосостояния (резервный фонд). Об итогах совещания губернаторов с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным рассказали в правительстве Курганской области. «Работы по замене сетей уже ведутся. Они были без ремонта более 40 лет, практически в разрушенном состоянии. Замена магистральных сетей на улице Коли Мяготина будет произведена перед началом обновления дорожного полотна», — отметили в правительстве региона. На онлайн-совещании с вице-премьером главы регионов обсуждали реализацию инфраструктурных проектов, рассматривали заявки на их финансирование из резервного фонда. В правительстве Кургана рассказали, что в области «активно реализуются подобные проекты». Так, идет строительство автодороги по ул. 7-й микрорайон и по ул. Федота Елисеева к микрорайону №16. Также регион готовится к заключению контракта на строительство дороги по ул. Фарафонова (от ул. Мальцева до 7 микрорайона) с устройством ливневой канализации. Ранее URA.RU сообщало, что вице-премьер России Марат Хуснуллин одобрил для Курганской области бюджетный кредит в 40 млрд рублей. Решение было принято на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию. Заявки на предоставление льготных кредитов и займов в рамках программы «Инфраструктурное меню» одобрили от 10 регионов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Властям Кургана одобрили заявку на реконструкцию ветхих магистральных сетей по улице Коли Мяготина. Софинансирует проект фонд национального благосостояния (резервный фонд). Об итогах совещания губернаторов с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным рассказали в правительстве Курганской области. «Работы по замене сетей уже ведутся. Они были без ремонта более 40 лет, практически в разрушенном состоянии. Замена магистральных сетей на улице Коли Мяготина будет произведена перед началом обновления дорожного полотна», — отметили в правительстве региона. На онлайн-совещании с вице-премьером главы регионов обсуждали реализацию инфраструктурных проектов, рассматривали заявки на их финансирование из резервного фонда. В правительстве Кургана рассказали, что в области «активно реализуются подобные проекты». Так, идет строительство автодороги по ул. 7-й микрорайон и по ул. Федота Елисеева к микрорайону №16. Также регион готовится к заключению контракта на строительство дороги по ул. Фарафонова (от ул. Мальцева до 7 микрорайона) с устройством ливневой канализации. Ранее URA.RU сообщало, что вице-премьер России Марат Хуснуллин одобрил для Курганской области бюджетный кредит в 40 млрд рублей. Решение было принято на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию. Заявки на предоставление льготных кредитов и займов в рамках программы «Инфраструктурное меню» одобрили от 10 регионов.