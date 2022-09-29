Кургану одобрили заявку на реконструкцию сетей в центре города

Властям Кургана одобрили заявку на реконструкцию ветхих магистральных сетей по улице Коли Мяготина. Софинансирует проект фонд национального благосостояния (резервный фонд). Об итогах совещания губернаторов с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным рассказали в правительстве Курганской области.
«Работы по замене сетей уже ведутся. Они были без ремонта более 40 лет, практически в разрушенном состоянии. Замена магистральных сетей на улице Коли Мяготина будет произведена перед началом обновления дорожного полотна», — отметили в правительстве региона.
На онлайн-совещании с вице-премьером главы регионов обсуждали реализацию инфраструктурных проектов, рассматривали заявки на их финансирование из резервного фонда. В правительстве Кургана рассказали, что в области «активно реализуются подобные проекты». Так, идет строительство автодороги по ул. 7-й микрорайон и по ул. Федота Елисеева к микрорайону №16. Также регион готовится к заключению контракта на строительство дороги по ул. Фарафонова (от ул. Мальцева до 7 микрорайона) с устройством ливневой канализации.
Ранее URA.RU сообщало, что вице-премьер России Марат Хуснуллин одобрил для Курганской области бюджетный кредит в 40 млрд рублей. Решение было принято на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию. Заявки на предоставление льготных кредитов и займов в рамках программы «Инфраструктурное меню» одобрили от 10 регионов.
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Властям Кургана одобрили заявку на реконструкцию ветхих магистральных сетей по улице Коли Мяготина. Софинансирует проект фонд национального благосостояния (резервный фонд). Об итогах совещания губернаторов с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным рассказали в правительстве Курганской области. «Работы по замене сетей уже ведутся. Они были без ремонта более 40 лет, практически в разрушенном состоянии. Замена магистральных сетей на улице Коли Мяготина будет произведена перед началом обновления дорожного полотна», — отметили в правительстве региона. На онлайн-совещании с вице-премьером главы регионов обсуждали реализацию инфраструктурных проектов, рассматривали заявки на их финансирование из резервного фонда. В правительстве Кургана рассказали, что в области «активно реализуются подобные проекты». Так, идет строительство автодороги по ул. 7-й микрорайон и по ул. Федота Елисеева к микрорайону №16. Также регион готовится к заключению контракта на строительство дороги по ул. Фарафонова (от ул. Мальцева до 7 микрорайона) с устройством ливневой канализации. Ранее URA.RU сообщало, что вице-премьер России Марат Хуснуллин одобрил для Курганской области бюджетный кредит в 40 млрд рублей. Решение было принято на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию. Заявки на предоставление льготных кредитов и займов в рамках программы «Инфраструктурное меню» одобрили от 10 регионов.