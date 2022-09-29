Forbes: введение ценового потолка на нефть из РФ грозит Западу «смертельным ударом»

30 сентября 2022 в 04:09 Размер текста - 17 +

Эксперт заявил о бессмысленности введения ценового потолка на нефть РФ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Введение предельной цены на российскую нефть странами Запада может стать для них «завершающим смертельным ударом», а для президента США Джо Байдена — «самым большим просчетом в сфере энергетике». Такое мнение в статье для Forbes вырназил эксперт, глава нефтесервисной компании Canary Дэн Эберхарт. «Этот план [введения ценового потолка] звучит хорошо в теории, но на практике он сопряжен с массой рисков. Так происходит потому, что политики не понимают принципы работы и экономики энергетических рынков. Реальность такова, что ценовой потолок можно легко обойти. Просто спросите любого нефтетрейдера», — говорится в статье. Кроме того, по мнению эксперта, подобную инициативу G7 не поддержат крупнейшие покупатели российской нефти, такие как Китай и Индия. «Они, скорее всего, будут игнорировать или уклоняться от ограничения и продолжать закупки», — убежден Эберхарт. По его словам, «наихудший» вариант развития событий для Запада — это «полномасштабный ответный удар России» на введение ценового потолка, в результате чего цены на нефть на мировых рынках могут взлететь до 150 долларов за баррель. «Администрация Байдена, а также европейские и британские чиновники продемонстрировали полную некомпетентность в условиях текущего энергетического кризиса. И введение ценового потолка вполне может стать для них завершающим смертельным ударом», — резюмировал обозреватель. Западные страны ввели жесткие санкции против Москвы с началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Новые ограничения связаны с проведением референдумов о вхождении в состав РФ на освобожденных территориях Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях. По замыслу Еврокомиссии, восьмой пакет санкций должен лишить Россию дохода в размере семи миллиардов евро. Для этого, в частности, планируется ввести потолок цен на российскую нефть, а также запретить экспорт сжиженного газа. Венгрия не поддерживает восьмой пакет санкций. Правительство Будапешта также рекомендовало и другим странам странам ЕС саботировать очередные ограничения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Введение предельной цены на российскую нефть странами Запада может стать для них «завершающим смертельным ударом», а для президента США Джо Байдена — «самым большим просчетом в сфере энергетике». Такое мнение в статье для Forbes вырназил эксперт, глава нефтесервисной компании Canary Дэн Эберхарт. «Этот план [введения ценового потолка] звучит хорошо в теории, но на практике он сопряжен с массой рисков. Так происходит потому, что политики не понимают принципы работы и экономики энергетических рынков. Реальность такова, что ценовой потолок можно легко обойти. Просто спросите любого нефтетрейдера», — говорится в статье. Кроме того, по мнению эксперта, подобную инициативу G7 не поддержат крупнейшие покупатели российской нефти, такие как Китай и Индия. «Они, скорее всего, будут игнорировать или уклоняться от ограничения и продолжать закупки», — убежден Эберхарт. По его словам, «наихудший» вариант развития событий для Запада — это «полномасштабный ответный удар России» на введение ценового потолка, в результате чего цены на нефть на мировых рынках могут взлететь до 150 долларов за баррель. «Администрация Байдена, а также европейские и британские чиновники продемонстрировали полную некомпетентность в условиях текущего энергетического кризиса. И введение ценового потолка вполне может стать для них завершающим смертельным ударом», — резюмировал обозреватель. Западные страны ввели жесткие санкции против Москвы с началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Новые ограничения связаны с проведением референдумов о вхождении в состав РФ на освобожденных территориях Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях. По замыслу Еврокомиссии, восьмой пакет санкций должен лишить Россию дохода в размере семи миллиардов евро. Для этого, в частности, планируется ввести потолок цен на российскую нефть, а также запретить экспорт сжиженного газа. Венгрия не поддерживает восьмой пакет санкций. Правительство Будапешта также рекомендовало и другим странам странам ЕС саботировать очередные ограничения.