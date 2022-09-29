Тюменские власти бронируют себе рестораны на год вперед

Власти Тюменской области ищут рестораны для проведения своих банкетов

Тюменские власти заплатят 600 тысяч рублей за банкеты в ресторанах Фото: Размик Закарян © URA.RU

Представительский комплекс правительства Тюменской области объявил конкурс на предоставление услуг по проведению банкетов в ресторанах Тюмени в 2023 году. Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок. Одно из обязательных условий: наличие у организаций лицензии на продажу алкоголя.

«Закупка на оказание услуг по обслуживанию мероприятий. Место: рестораны, расположенные в Тюмени, кейтеринг — в Тюменской области. Срок — с 1 января по 31 декабря 2023 года. Основные требования: проведения мероприятий не менее чем в трех ресторанах, имеющих лицензию на розничную торговлю алкогольной продукцией», — говорится в закупке представительского комплекса правительства Тюменской области «Тура».

Среди прочих требований к поставщику услуг — организация музыкального сопровождения, высокое качество и определенная цветовая гамма скатертей и салфеток, посуда из стекла, хрусталя и фарфора, а также обязательное предварительное согласование меню. Начальная цена контракта — 600 тысяч рублей.

Список блюд, которые власти хотят видеть на своих мероприятиях, приближен к тому, о котором ранее рассказывало URA.RU. В него входит более 70 позиций — от закусок до напитков.