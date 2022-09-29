Депутаты пермского заксобрания потратятся на бутерброды и канапе

Заксобрание Пермского края планирует потратить 600 тысяч на буфетное обслуживание

В перечне продуктов указаны канапе, бутерброды и мелкоштучная выпечка Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Законодательное собрание Пермского края объявило конкурс на оказание услуг по буфетному обслуживанию и питанию во время заседаний, совещаний, переговоров и встреч. Начальная и максимальная цена контракта — более 600 тысяч рублей, срок оказания услуг — два месяца. Об этом сообщается в конкурсной документации, опубликованной в сервисе «Сбербанк-Автоматизированная система торгов» (Сбербанк-АСТ).

«Оказание услуг по организации обслуживания в рамках мероприятий, проводимых законодательным собранием Пермского края. Для мероприятия с обслуживанием до 100 человек. Обеспечение подготовки зала к обслуживанию, в том числе сервировка и накрытие столов. Предоставление посуды и столовых приборов. Официанты должны быть в соответствующей фирменной одежде», — сообщается в конкурсном техзадании.

В перечне продуктов указаны канапе, бутерброды, мелкоштучная выпечка, печенье, вафли, конфеты, кофе, сок, орехи и сухофрукты. Список продуктов может быть расширен по согласованию с заказчиком. Сроки оказания услуг — с 20 октября 2022 года по 20 декабря 2023 года. Начальная и максимальная цена контракта — 608 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что депутаты пермского заксобрания объявили конкурс на оказание услуг по перевозке пассажиров элитными иномарками. За год народные избранники готовы потратить на поездки более 53 миллионов рублей.