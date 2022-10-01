В Кургане ищут пропавшего подростка

16-летний курганец Владимир Ершов ушел из дома в неизвестном направлении

В соцсетях объявили о поисках пропавшего несовершеннолетнего (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Кургане ведутся поиски 16-летнего Владимира Ершова, жителя села Падеринское Кетовского района. Подросток ушел из дома 29-го сентября, до сих пор его местонахождение неизвестно. Ориентировку опубликовали сразу в нескольких группах социальной сети «ВКонтакте»

«Внимание! Пропал подросток 2006 года рождения. Ершов Владимир Сергеевич. Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза серые. Был одет в черную куртку, темно-синюю жилетку, серую рубашку, темно-синие брюки, серые кеды и черную бейсболку», — размещено в паблике «Инцидент Курган» соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры полагают, что подросток может находиться в каком-нибудь из районов Курганской области. Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просят позвонить по тел. 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или инфоргам поиска по тел. 89226770544 или 89088391209.