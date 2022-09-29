Россия предупредила США о готовности применить ядерное оружие

30 сентября 2022 в 08:23 Размер текста - 17 +

Посольство РФ отреагировало на угрозы применения ядерного оружия США Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США Россия готова защищать свой суверенитет всеми доступными средствами. Такой комментарий опубликовало российское посольство в США в ответ на статью о подготовке плана по применению американского ядерного оружия против России. «В Минобороны США не должны сомневаться в нашей решимости защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и народ всеми доступными средствами. Поэтому рискованный мыслительный эксперимент военных планировщиков США в итоге может дорого обойтись Соединенным Штатам», — говорится в сообщении официального telegram-канала посольства РФ в США. Однако пресс-служба ведомства предупредила, что любое военное столкновение ядерных держав неминуемо приведет к катастрофическим последствиями. Ранее американское издание Newsweek опубликовало статью, в которой анонимные представители Пентагона заявляли о разработке планов реагирования в случае применения ядерного оружия Россией. Среди рассматриваемых вариантов упоминалось нанесение так называемого предубеждающего удара по российскому военно-политическому руководству.

Россия готова защищать свой суверенитет всеми доступными средствами. Такой комментарий опубликовало российское посольство в США в ответ на статью о подготовке плана по применению американского ядерного оружия против России. «В Минобороны США не должны сомневаться в нашей решимости защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и народ всеми доступными средствами. Поэтому рискованный мыслительный эксперимент военных планировщиков США в итоге может дорого обойтись Соединенным Штатам», — говорится в сообщении официального telegram-канала посольства РФ в США. Однако пресс-служба ведомства предупредила, что любое военное столкновение ядерных держав неминуемо приведет к катастрофическим последствиями. Ранее американское издание Newsweek опубликовало статью, в которой анонимные представители Пентагона заявляли о разработке планов реагирования в случае применения ядерного оружия Россией. Среди рассматриваемых вариантов упоминалось нанесение так называемого предубеждающего удара по российскому военно-политическому руководству.