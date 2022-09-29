29 сентября 2022

Россия предупредила США о готовности применить ядерное оружие

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Посольство РФ отреагировало на угрозы применения ядерного оружия США Фото:
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Россия готова защищать свой суверенитет всеми доступными средствами. Такой комментарий опубликовало российское посольство в США в ответ на статью о подготовке плана по применению американского ядерного оружия против России.

«В Минобороны США не должны сомневаться в нашей решимости защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и народ всеми доступными средствами. Поэтому рискованный мыслительный эксперимент военных планировщиков США в итоге может дорого обойтись Соединенным Штатам», — говорится в сообщении официального telegram-канала посольства РФ в США. Однако пресс-служба ведомства предупредила, что любое военное столкновение ядерных держав неминуемо приведет к катастрофическим последствиями.

Ранее американское издание Newsweek опубликовало статью, в которой анонимные представители Пентагона заявляли о разработке планов реагирования в случае применения ядерного оружия Россией. Среди рассматриваемых вариантов упоминалось нанесение так называемого предубеждающего удара по российскому военно-политическому руководству.

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Россия готова защищать свой суверенитет всеми доступными средствами. Такой комментарий опубликовало российское посольство в США в ответ на статью о подготовке плана по применению американского ядерного оружия против России. «В Минобороны США не должны сомневаться в нашей решимости защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и народ всеми доступными средствами. Поэтому рискованный мыслительный эксперимент военных планировщиков США в итоге может дорого обойтись Соединенным Штатам», — говорится в сообщении официального telegram-канала посольства РФ в США. Однако пресс-служба ведомства предупредила, что любое военное столкновение ядерных держав неминуемо приведет к катастрофическим последствиями. Ранее американское издание Newsweek опубликовало статью, в которой анонимные представители Пентагона заявляли о разработке планов реагирования в случае применения ядерного оружия Россией. Среди рассматриваемых вариантов упоминалось нанесение так называемого предубеждающего удара по российскому военно-политическому руководству.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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