29 сентября 2022
28 сентября 2022

В больницах ЯНАО начнут использовать искусственный интеллект для проведения анализов

© Служба новостей «URA.RU»
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Новая установка МРТ в Областной детской клинической больнице. Екатеринбург
Такие технологии ускоряют диагностику и повышают ее точность Фото:

В больницах ЯНАО врачи начнут проводить анализы лучевых исследований с помощью искусственного интеллекта. Пока в проекте участвуют пять медицинских учреждений округа, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Ямал присоединился к московскому проекту по использованию сервисов искусственного интеллекта. Благодаря столичной платформе HUB Telemed, нейросети помогут анализировать лучевые исследования пациентов. К пилотному проекту уже присоединилась пять ямальских больниц, в скором времени подключатся и все остальные медучреждения ЯНАО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря искусственному интеллекту столичные медики за два года обработали более семи миллионов исследований по 15 различным направлениям. Таким методы начали использовать больницы в Губкинском, Надыме, Новом Уренгое, Ноябрьске и Салехарде. Такие технологии ускоряют диагностику и повышают ее точность.

Ранее главы страны Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Согласно указу президента, данное решение должно усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и России.

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В больницах ЯНАО врачи начнут проводить анализы лучевых исследований с помощью искусственного интеллекта. Пока в проекте участвуют пять медицинских учреждений округа, сообщает пресс-служба регионального правительства. «Ямал присоединился к московскому проекту по использованию сервисов искусственного интеллекта. Благодаря столичной платформе HUB Telemed, нейросети помогут анализировать лучевые исследования пациентов. К пилотному проекту уже присоединилась пять ямальских больниц, в скором времени подключатся и все остальные медучреждения ЯНАО», — говорится в сообщении. Отмечается, что благодаря искусственному интеллекту столичные медики за два года обработали более семи миллионов исследований по 15 различным направлениям. Таким методы начали использовать больницы в Губкинском, Надыме, Новом Уренгое, Ноябрьске и Салехарде. Такие технологии ускоряют диагностику и повышают ее точность. Ранее главы страны Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Согласно указу президента, данное решение должно усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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