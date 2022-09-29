В больницах ЯНАО начнут использовать искусственный интеллект для проведения анализов

30 сентября 2022 в 11:34 Размер текста - 17 +

Такие технологии ускоряют диагностику и повышают ее точность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В больницах ЯНАО врачи начнут проводить анализы лучевых исследований с помощью искусственного интеллекта. Пока в проекте участвуют пять медицинских учреждений округа, сообщает пресс-служба регионального правительства. «Ямал присоединился к московскому проекту по использованию сервисов искусственного интеллекта. Благодаря столичной платформе HUB Telemed, нейросети помогут анализировать лучевые исследования пациентов. К пилотному проекту уже присоединилась пять ямальских больниц, в скором времени подключатся и все остальные медучреждения ЯНАО», — говорится в сообщении. Отмечается, что благодаря искусственному интеллекту столичные медики за два года обработали более семи миллионов исследований по 15 различным направлениям. Таким методы начали использовать больницы в Губкинском, Надыме, Новом Уренгое, Ноябрьске и Салехарде. Такие технологии ускоряют диагностику и повышают ее точность. Ранее главы страны Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Согласно указу президента, данное решение должно усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и России.

В больницах ЯНАО врачи начнут проводить анализы лучевых исследований с помощью искусственного интеллекта. Пока в проекте участвуют пять медицинских учреждений округа, сообщает пресс-служба регионального правительства. «Ямал присоединился к московскому проекту по использованию сервисов искусственного интеллекта. Благодаря столичной платформе HUB Telemed, нейросети помогут анализировать лучевые исследования пациентов. К пилотному проекту уже присоединилась пять ямальских больниц, в скором времени подключатся и все остальные медучреждения ЯНАО», — говорится в сообщении. Отмечается, что благодаря искусственному интеллекту столичные медики за два года обработали более семи миллионов исследований по 15 различным направлениям. Таким методы начали использовать больницы в Губкинском, Надыме, Новом Уренгое, Ноябрьске и Салехарде. Такие технологии ускоряют диагностику и повышают ее точность. Ранее главы страны Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Согласно указу президента, данное решение должно усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и России.