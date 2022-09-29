На жителя Челябинска возбудили дело за секс с 12-летней девочкой

Решается вопрос о розыске и задержании мужчины Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 23-летнего мужчины, подозреваемого в половом сношении с 12-летней школьницей. Сейчас его разыскивают, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Мужчина познакомился с малолетней девочкой и на протяжении нескольких месяцев вступал с ней в добровольное половое сношение. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 134 УК РФ («Половое сношение с лицом, достигшим 12-летнего, но не достигшим 14-летнего возраста»), — рассказал источник.

Информация в Следственный комитет поступила из инспекции по делам несовершеннолетних. В пресс-службе СУ СКР региона происшествие пока не комментируют.