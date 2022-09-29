29 сентября 2022

На жителя Челябинска возбудили дело за секс с 12-летней девочкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор убийце Ксении Мецгер. Магнитогорск, камера, арест, суд, клетка, наручники
Решается вопрос о розыске и задержании мужчины Фото:

В Челябинске Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 23-летнего мужчины, подозреваемого в половом сношении с 12-летней школьницей. Сейчас его разыскивают, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Мужчина познакомился с малолетней девочкой и на протяжении нескольких месяцев вступал с ней в добровольное половое сношение. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 134 УК РФ («Половое сношение с лицом, достигшим 12-летнего, но не достигшим 14-летнего возраста»), — рассказал источник.

Информация в Следственный комитет поступила из инспекции по делам несовершеннолетних. В пресс-службе СУ СКР региона происшествие пока не комментируют.

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В Челябинске Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 23-летнего мужчины, подозреваемого в половом сношении с 12-летней школьницей. Сейчас его разыскивают, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Мужчина познакомился с малолетней девочкой и на протяжении нескольких месяцев вступал с ней в добровольное половое сношение. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 134 УК РФ («Половое сношение с лицом, достигшим 12-летнего, но не достигшим 14-летнего возраста»), — рассказал источник. Информация в Следственный комитет поступила из инспекции по делам несовершеннолетних. В пресс-службе СУ СКР региона происшествие пока не комментируют.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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